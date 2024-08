Guerrilleros papuanos asesinaron a un piloto y quemaron su helicóptero, pero liberaron a sus pasajeros porque eran de una aldea cercana

La policía indonesia dice que rebeldes de Papúa Nueva Guinea mataron a un piloto de helicóptero neozelandés

Hombres armados irrumpieron en un helicóptero y mataron a su piloto neozelandés poco después de que aterrizara en la conflictiva región indonesia de Papúa el lunes, y liberaron a dos trabajadores de la salud y dos niños que transportaba, dijo la policía.

Glen Malcolm Conning, piloto de la compañía de aviación indonesia PT Intan Angkasa Air Service, fue asesinado a tiros por hombres armados presuntamente pertenecientes al Ejército de Liberación de Papúa Occidental, el brazo armado del Movimiento Papúa Libre, después de aterrizar en Alama, una aldea remota en el distrito de Mimika de la provincia de Papúa Central, dijo Faizal Ramadhani, un miembro de la Policía Nacional que dirige la fuerza de paz de seguridad conjunta en Papúa.

Los hombres armados liberaron a los pasajeros indígenas papúes y prendieron fuego al avión, dijo.

“Todos los pasajeros estaban a salvo porque eran residentes locales de la aldea de Alama”, dijo Ramadhani, añadiendo que la aldea está en un distrito montañoso al que sólo se puede llegar en helicóptero. Se desplegó una fuerza de seguridad conjunta para buscar a los atacantes, que huyeron hacia la densa jungla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda confirmó el martes por la noche que Conning había sido asesinado. Los funcionarios consulares en Yakarta estaban trabajando con las autoridades para “comprender más sobre las circunstancias” que rodearon la muerte del piloto del helicóptero, dijo el ministerio en un comunicado.

Guerrilleros junto a uno de los rehenes que tienen secuestrado hace meses, Philip Mark Mehrtens

El portavoz del Ejército de Liberación de Papúa Occidental, Sebby Sambom, dijo a The Associated Press que no había recibido ningún informe de los combatientes en el terreno sobre el asesinato.

“Pero, si eso sucede, es culpa suya por haber entrado en nuestro territorio prohibido”, dijo Sambom. “Hemos advertido varias veces que esa zona está dentro de nuestra zona restringida, una zona de conflicto armado en la que está prohibido el aterrizaje de cualquier avión civil”.

Sambom pidió a las autoridades indonesias que detengan todo desarrollo en Papúa hasta que el gobierno esté dispuesto a negociar con los rebeldes, y “si alguien desobedece, deberá asumir el riesgo él mismo”.

Los conflictos entre los indígenas papúes y las fuerzas de seguridad indonesias son habituales en la empobrecida región de Papúa, una antigua colonia holandesa situada en la parte occidental de Nueva Guinea que es étnica y culturalmente distinta de gran parte de Indonesia. El conflicto se ha intensificado en el último año, con decenas de rebeldes, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles muertos.

El asesinato del lunes fue el último episodio de violencia contra ciudadanos neozelandeses en la región de Papúa.

En esta imagen publicada por la policía de Indonesia, Bayu Suseno, portavoz del Grupo de Trabajo de Paz Cartenz 2024, sostiene un retrato de Glen Malcolm Conning, piloto de la compañía de aviación indonesia PT Intan Angkasa Air Service, durante una conferencia de prensa en Timika, Indonesia, el lunes. 5 de agosto de 2024. (Policía de Indonesia vía AP)

En febrero de 2023, Egianus Kogoya, un comandante regional del Movimiento Papúa Libre, secuestró a Philip Mark Mehrtens, un piloto de Christchurch que trabajaba para la compañía de aviación indonesia Susi Air.

Kogoya y sus tropas atacaron un avión monomotor poco después de que aterrizara en una pequeña pista en un pueblo montañoso. Kogoya, que planea utilizar al piloto para negociar, ha dicho que no liberarán a Mehrtens a menos que Indonesia libere a Papúa como país soberano.

En 2020, siete empleados de PT Freeport Indonesia, entre ellos un minero neozelandés, Graeme Thomas Wall, de Ngaruawahia, fueron atacados por hombres armados en un aparcamiento de Tembagapura, una ciudad minera. Wall recibió un disparo en el pecho y murió.

Papúa se incorporó a Indonesia en 1969, tras una votación patrocinada por la ONU que fue considerada una farsa. Desde entonces, una insurgencia de bajo nivel ha estado latente en la región rica en minerales, que está dividida en seis provincias.

Volar es la única forma práctica de acceder a muchas zonas de las provincias montañosas más orientales de Papúa y Papúa Occidental.

(con información de AP)