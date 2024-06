La Corte Suprema de Estados Unidos redujo el poder de las agencias federales

La Corte Suprema de Estados Unidos, el 24 de junio de 2024, en Washington, EEUU (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, redujo el viernes la libertad de acción de las agencias federales, en el punto de mira de los círculos ultraliberales que luchan contra la “burocracia”, al anular una jurisprudencia de 1984.

Esta jurisprudencia daba la última palabra a las agencias gubernamentales en materia de medio ambiente, protección social o de los consumidores. “Los tribunales no pueden ceder a la interpretación de la ley por parte de una agencia simplemente porque un estatuto es ambiguo”, afirmó en un escrito el presidente de la corte, John Roberts, en nombre de la mayoría de seis jueces conservadores del tribunal.

Conocida como “doctrina Chevron”, la jurisprudencia vigente desde un fallo de 1984 decía que los jueces debían ceder a estas agencias la determinación de una interpretación “razonable” de la ley si había ambigüedades o lagunas.

La doctrina “Chevron queda anulada”, agregó Roberts.

Para la jueza progresista Elena Kagan, que votó contra la anulación, esta doctrina “se ha convertido en un pilar del gobierno moderno, apoyando esfuerzos regulatorio de todo tipo, por nombrar algunos, sobre la calidad del aire y del agua, la seguridad de los alimentos y medicamentos, y la honestidad de los mercados financieros”.

Multas a personas sin hogar

Por otro lado, la Corte Supremaha permitido este viernes que las autoridades municipales prohíban que las personas sin hogar duerman al aire libre, en áreas de la costa oeste del país donde falta espacio en albergues. Este es el caso más importante que se ha presentado ante la corte superior en décadas sobre el tema y se produce en un momento en que un número creciente de personas en Estados Unidos no cuenta con un lugar permanente donde vivir.

En una decisión de 6 a 3, la Corte Suprema revocó un fallo de una corte de apelaciones con sede en San Francisco que determinó que la prohibición de dormir al aire libre equivale a un castigo cruel e inusual. La mayoría concluyó que la prohibición de la Octava Enmienda no se extiende a la prohibición de dormir al aire libre.

”El tema de los indigentes es complejo. Sus causas son muchas. También pueden serlo las respuestas de política pública necesarias para abordarlo”, escribió el juez Neil Gorsuch en nombre de la mayoría.

California alberga a un tercio de la población sin hogar de Estados Unidos (AP Photo/Matt York)

Y agregó: “Un puñado de jueces federales no pueden ni siquiera empezar a ‘igualar’ la sabiduría colectiva que posee el pueblo estadounidense a la hora de decidir ‘cómo manejar mejor’ una cuestión social apremiante como la indigencia”. Sugirió que las personas que no tienen más remedio que dormir al aire libre podrían plantearlo como una “defensa de necesidad”, si reciben una multa u otro tipo de castigo por violar una prohibición de acampar.

Un grupo bipartidista de líderes había argumentado que el fallo les hacía más difícil gestionar los campamentos al aire libre que invaden las aceras y otros espacios públicos en nueve estados del oeste. Eso incluye a California, que alberga a un tercio de la población sin hogar del país (alrededor de 171.000 personas), según el diario estadounidense The New York Times.

”Las ciudades de todo Occidente reportan que la prueba involuntaria del Noveno Circuito les ha generado una incertidumbre intolerable”, escribió Gorsuch.

La Corte Suprema determinó que la prohibición de la Octava Enmienda no se extiende a la prohibición de dormir al aire libre (AP Photo/Claire Rush)

Por otro lado, aquellos defensores de las personas sin hogar dijeron que permitir que las ciudades castiguen a las personas que necesitan un lugar para dormir empeorará la crisis. Argumentaron que dicha medida significa la criminalización de la falta de vivienda. A las ciudades se les había permitido regular los campamentos, pero no podían impedir que la gente durmiera al aire libre.

”Dormir es una necesidad biológica, no un delito”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, leyendo desde el estrado un disentimiento a la que se unieron sus colegas liberales. ”Castigar a las personas por su estatus es ‘cruel e inusual’ según la Octava Enmienda”, escribió Sotomayor en el documento. “Es muy posible, incluso probable, que estas y otras ordenanzas similares enfrenten más días en los tribunales”, añadió.

En un largo alegato oral celebrado a finales de abril, se vio reflejada la complejidad del debate y las posturas de las distintas ideologías. Las opiniones del ala conservadora fueron expresadas por el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr. quien preguntó: ¿Por qué pensarías que estas nueve personas son las mejores para juzgar? ¿Y sopesar esos juicios políticos?, recogió The New York Times.

Según el medio norteamericano, la jueza Elena Kagan se encargó de resumir la postura de los jueces liberales de la corte, cuestionando el argumento de la ciudad de que la falta de vivienda no era un estado del ser y, por lo tanto, no estaba protegida por la Constitución. “La falta de vivienda es una condición”, aclaró la jueza. “Es la condición de no tener un hogar”.

(Con información de AP)