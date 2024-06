Ganó la lotería, se sumergió en una vida de excesos, lo perdió todo y volvió a ser recolector de basura

Se sumergió en una vida de lujo, invirtiendo en bienes y gastos ostentosos (Grosby)

En noviembre de 2002, Michael Carroll, a sus 19 años, experimentó un cambio radical en su vida tras ganar la Lotería Nacional Británica y se llevó a casa un premio de £9,7 millones (aproximadamente USD 12,2 millones). Este súbito golpe de suerte le permitió dejar atrás su rutina laboral como recolector de basura. Sin embargo, con este dinero, se sumergió en un estilo de vida marcado por el lujo y la ostentación. “Gasté mucho dinero en mis amigos. Vacaciones, cadenas de oro, fiestas, todo eso”, cuenta ahora sobre su vida derrochadora.

Pronto, se convirtió en una figura local conocida como “el gran Gatsby” debido a su vida de jet-set. Se compró una mansión, camiones de champán y kilos de oro en joyas. Este comportamiento extravagantemente llevó a la bancarrota su prosperidad inicial.

Consciente de que lo perdía todo, trató de invertir en diversos negocios para mantener sus finanzas, pero fracasó una y otra vez.

Michael Carroll ganó £9,7 millones en la Lotería Nacional Británica con solo 19 años (Grosby)

Su última esperanza fue reinvertir sus ahorros en más billetes de lotería, con la vana ilusión de recuperar su suerte, pero esta vez no hubo fortuna.

Con el tiempo, su casa se deterioró, convertida en lo que él describió como un “vertedero”. Finalmente, vendió su propiedad por mucho menos de lo que había pagado originalmente, resignado a su nueva realidad.

Al quedarse sin opciones, Carroll pagó sus deudas y volvió a su antiguo empleo como recolector de basura.

Las drogas y el alcohol dañaron gravemente su salud y su matrimonio (Grosby)

Una vida de excesos

Sumergido en un mundo de drogas, alcohol y orgías, se jactaba de haberse acostado con 4.000 mujeres y comenzaba sus días con “tres líneas de cocaína y media botella de vodka”. “Las chicas se quitaban toda la ropa y servían cocaína en bandejas de plata”, relataba sobre sus fiestas.

Esta vida desenfrenada lo llevó a problemas legales. Fue arrestado más de 30 veces y encarcelado en tres ocasiones por delitos de posesión de drogas y conducción peligrosa, entre otros. “El único arrepentimiento que tengo es no haber tenido algo que hacer, como un trabajo”, reflexionaba sobre sus días de fiestas ininterrumpidas y vacío existencial.

Carroll fue arrestado más de 30 veces debido a sus excesos (Grosby)

Las drogas y el alcohol dañaron gravemente su salud. El exmillonario admitió que la lotería lo convirtió en un “alcohólico con todas las letras” y que consumía cocaína y vodka regularmente desde temprano en la mañana. El estilo de vida estrafalario no solo hizo estragos en su salud, sino también en su matrimonio, ya que su esposa lo dejó tras descubrir sus infidelidades con prostitutas.

La caída y la quiebra

Después de gastar toda su fortuna, Carroll se declaró en bancarrota en 2013. Las inversiones poco acertadas, incluidas una mansión derelicta en la que invirtió £325.000 (USD 411.000)y £1 millón (USD 1,2 millones) en su club de fútbol favorito, el Rangers, sumaron al colapso financiero. “No lamento haber gastado el dinero”, decía a pesar de las adversidades que enfrentó tras la quiebra.

Después de perderlo todo, se mudó a Escocia y comenzó de nuevo (Grosby)

Pasó tres meses en un hotel para indigentes y luchó por encontrar un empleo debido a su pasado tumultuoso. Trabajo en fábricas de galletas y mataderos, y en 2019 se mudó a Escocia y comenzó a trabajar como repartidor de carbón. Esta mudanza marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Redención y nueva vida

Michael Carroll finalmente encontró estabilidad en Escocia, viviendo en un modesto apartamento de una habitación en Elgin. A pesar de su caída, no alberga arrepentimientos. “No miro atrás con arrepentimientos, eso es seguro, no querría volver atrás en el tiempo”, afirmaba sobre su experiencia con la lotería. Las dificultades no disminuyeron su entusiasmo por la vida; ahora disfruta de su trabajo y ha vuelto a casarse con su exesposa.

Actualmente, Michael lleva una vida estable y libre de problemas legales (Grosby)

A sus 40 años, Carroll afirma ser un “ciudadano respetuoso de la ley” y lleva sin problemas legales más de una década. “Estoy en el lado correcto de la ley, créanlo o no”, dijo orgulloso de su transformación. A pesar de derrochar su fortuna, mantiene una mentalidad positiva y asegura que no cambiaría nada de su pasado.