Modelos creadas con inteligencia artificial competirán en un concurso que premiará la belleza y también la habilidad de quienes las idearon

Modelos creadas por Inteligencia Artificial (@shudu.gram)

El primer concurso de belleza de inteligencia artificial llamado “Miss AI” abrió su inscripción online hace unos días. Este certamen fue creado por los World AI Creator Awards (WAICA), un programa de premios que reconoce los logros creativos de artistas de todo el mundo, en el campo de la inteligencia artificial (IA). El concurso no solo va a juzgar la apariencia física de las creaciones sino también la habilidad técnica detrás de su elaboración y su atracción en el entorno digital de personajes generados por la IA.

La ganadora del título “Miss AI” y su creador ganarán un premio en efectivo de 5 mil dólares, también tendrán promoción en “Fanvue”, una plataforma de suscripción que promueve modelos virtuales que se ha asociado al concurso. Además, el segundo y tercer puesto también recibirán premios. En este concurso se tomarán en cuenta la influencia y el avance que estas personalidades virtuales hayan logrado online. Se va a evaluar la interacción con los usuarios y el crecimiento de su audiencia en plataformas como Instagram.

Los resultados se darán a conocer el 10 de mayo en una ceremonia de premiación virtual. Este concurso marca solo el inicio de una serie de competiciones organizadas por WAICA con planes a futuro que incluyen concursos similares centrados en la moda, la diversidad y personajes masculinos generados de manera digital.

La iniciativa fue recibida con entusiasmo por parte de la comunidad tecnológica y creativa. Por ejemplo el cofundador de Fanvue, Will Monanage dijo: “Mi deseo es que los premios WAICA se conviertan en un equivalente a los Oscar dentro del universo de la creación de contenido impulsado por IA”.

Las modelos generadas con IA Aitana López y Emily Pellegrini integrarán el jurado del concurso "Miss AI" (@fit_aitana y @emilypellegrini)

Quiénes serán los jurados de “Miss AI”

Aitana López es una influencer que tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, es amante a los videojuegos, cosplayer y no es una persona real: es una creación de la IA . Ella será una de los cuatro jurados del concurso “Miss AI”. Además se unirá a los jurados otra modelo generada por IA llamada Emily Pellegrini, que tiene más de 250 mil seguidores en Instagram y que llamó la atención de estrellas del deporte y multimillonarios que quisieron invitarla a salir, aunque no sabían que no fuera real.

Los otros dos jueces son de carne y hueso. Ellos son Andrew Bloch, empresario y asesor de relaciones públicas y Sally-Ann Fawcett, historiadora de concursos de belleza y autora del libro Misdemeanours: Beauty Queen Scandals. Fawcett en un comunicado dijo: “Ha sido una curva de aprendizaje rápida para ampliar mi conocimiento sobre los creadores de IA y es bastante increíble lo que es posible”.

Los creadores de los premios establecieron que las participantes: “Deben ser generadas en su totalidad por inteligencia artificial”. En cambio no se limitan las herramientas empleadas para ello. “‘Miss AI’ acepta las obras creadas mediante cualquier generador, ya sea DeepAI, Midjourney o una herramienta personalizada”, indican las normativas. Los organizadores del concurso esperan que se inscriban miles de participantes.

Lexi Schmidt es una modelo generada por IA que tiene 90 mil seguidores en Instagram (@lexischmidtai)

¿Cómo juzgar una belleza que no es real?

El mundo de los concursos de belleza es testigo de una innovación significativa con la introducción de Miss AI, un certamen que desafía los paradigmas tradicionales al centrarse en la creatividad y el arte digital más allá de los estándares de belleza convencionales. Los organizadores de este concurso ponen el talento artístico y la diversidad en el primer lugar y aclararon que: “El principal objetivo no reside en exaltar los atributos físicos estereotípicos, sino en celebrar la capacidad creativa detrás de la inteligencia artificial”.

Fawcett dijo que espera un grupo diverso de concursantes. “Esto no se trata de traseros, senos y figuras de fantasía”, dijo la jurado, que también ayudó a seleccionar a los ganadores en concursos donde, obviamente, habían participado seres humanos. “Los creadores tienen la oportunidad de cambiar la percepción del público sobre las mujeres con IA y espero participar en eso también al seleccionar un ganador que represente al mundo moderno”, aclaró.

El certamen no solo se va a destinar a exhibir a estas mujeres creadas con IA y a juzgar el tipo de implementación de las herramientas de IA que usaron para crearlas, sino que también incluirá segmentos tradicionales, como preguntas a las candidatas, adaptadas a su naturaleza digital. Esto significa que aunque las respuestas a preguntas sobre sueños para “mejorar el mundo” provengan de indicaciones y no de experiencias personales, el espíritu del interrogante permanece intacto y así mantendrá una conexión con los concursos de belleza convencionales al tiempo que se explora el potencial de la IA.