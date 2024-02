El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel dijo que 31 de los 136 secuestrados por Hamas que siguen en Gaza están muertos

La gente se refleja en un cartel colgado en la ventana de un restaurante que pide la liberación de los rehenes secuestrados en el mortal ataque del 7 de octubre contra Israel por el grupo terroristas palestino Hamas, en Tel Aviv, Israel, 2 de febrero de 2024. REUTERS/Susana Vera REUTERS

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel dijo este martes que 31 de los 136 secuestrados por Hamas que siguen en Gaza están muertos, luego de que The New York Times afirmara que los fallecidos eran 32.

“Según los datos oficiales de que disponemos, hay 31 víctimas. Antes de que se publicara el artículo (de The New York Times), los oficiales de enlace transmitieron un mensaje oficial a todas las familias de los secuestrados en el sentido de que no hay ningún cambio en la evaluación de la situación”, precisó el Foro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían confirmado anteriormente la muerte de 29 de los 132 rehenes que continuaban en Gaza luego de ser secuestrados el 7 de octubre durante los ataques terroristas de Hamas. En total, fueron 253 las personas raptadas.

La organización terroristas liberó a 105 rehenes a finales de noviembre en un acuerdo de tregua temporal. Además de los 132 rehenes restantes, Hamas retiene otros cuatro: los cuerpos de dos soldados de las FDI caídos desde 2014, así como dos civiles israelíes, que se cree que están vivos tras entrar en la Franja por su propia voluntad en 2014 y 2015, respectivamente, según información de The Times of Israel.

Yaffe Ohad, tía de Noa Argamani, que fue tomada como rehén por militantes de Hamas durante el atentado del 7 de octubre, posa con carteles frente a la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, 6 de febrero de 2024. REUTERS/Cecile Mantovani REUTERS

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que no aceptará las exigencias del grupo terrorista Hamas sobre los rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre.

“Hamas tiene exigencias que no aceptaremos”, dijo Netanyahu durante una reunión de representantes de su partido, y añadió que los términos de un eventual acuerdo “deben ser similares a los del acuerdo anterior”, que permitió una tregua en noviembre.

Por otra parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinuar, va “de escondite en escondite” y no puede comunicarse con su entorno.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Kobi Gideon/GPO/dpa/Archivo Europa Press

“Los dirigentes de Hamas, con Yahya Sinuar a la cabeza, están huyendo. Sinuar va de escondite en escondite, es incapaz de comunicarse con su entorno”, indicó Gallant en una sesión informativa televisada.

El ministro, que no dio detalles sobre su paradero, afirmó que el líder islamista ya no está al mando de sus fuerzas porqué se ocupa de “su supervivencia personal”.

Israel acusa a Sinuar de haber orquestado el sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre, que hizo estallar la guerra.

Ese día, los combatientes islamistas mataron a unas 1.160 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales.

(Con información de AFP)