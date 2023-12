Netanyahu dijo que Israel lidera una “batalla entre civilización y barbarie” en un mensaje dirigido a los “amigos cristianos en el mundo”

El Primer Ministro De Israel, Benjamin Netanyahu, Dio Mensaje Este Domingo Dirigido El Mundo Cristiano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que el país “hace frente a monstruos” y habló de “batalla de la civilización contra la barbarie”, en referencia a la ofensiva militar lanzada por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas.

Netanyahu indicó en un mensaje a los “amigos cristianos en el mundo” con motivo de la Navidad que estas “son unas fechas que deberían ser de buena voluntad entre todos los hombres y paz en la tierra”. “No tenemos paz en la tierra, no en nuestra zona, y ciertamente no vemos buena voluntad entre todos los hombres”, destacó.

“Estamos haciendo frente a monstruos, monstruos que asesinaron a niños en frente de sus padres y a padres enfrente de sus niños, que violaron y decapitaron a mujeres, que quemaron vivos a niños y secuestraron a bebés”, manifestó, en referencia a acciones de las que acusa a Hamás durante los citados ataques del 7 de octubre.

Así, manifestó que “esta es una batalla no sólo de Israel contra estos bárbaros, sino de la civilización contra la barbarie”. “Quiero garantizar que, mientras estamos juntos, ganaremos esta guerra y garantizaremos nuestros valores comunes y nuestro futuro común”, dijo.

Hamas usa niños para actividades terroristas en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) revelaron impactantes detalles sobre la explotación sistemática de niños por parte del grupo terrorista Hamas. Comandantes capturados han proporcionado información crucial durante los interrogatorios, revelando la extensa utilización de menores con fines tácticos en actividades vinculadas al conflicto en Gaza.

Israel reveló imágenes de un comandante del grupo terrorista en las que admite el uso de menores: “Por ejemplo, si alguien quiere mover un explosivo de un lugar a otro, las FDI dispararían si se tratase de un adulto. Entonces, se le da el explosivo a un niño para que lo lleve en un balde de plástico, como el que se usa para llevar las verduras, para esconder el explosivo. Y se le dice al niño: como sos niño, deja esto en aquella casa, dejalo en la entrada y vuelve. El chico transporta el explosivo y vuelve”.

Según fuentes oficiales militares, Hamas ha empleado niños para transportar explosivos en plena guerra urbana, exacerbando aún más la complejidad y la gravedad de la situación en la región. Además, se informa que el grupo ha enviado a niños en motocicletas para recopilar información de inteligencia, bajo la escolta de agentes desarmados.

Estas revelaciones han generado preocupaciones adicionales sobre el prolongado adoctrinamiento de la juventud en Gaza, que está siendo expuesta a una ideología virulenta y antiisraelí desde temprana edad. Expertos han destacado declaraciones de Hamás, libros de texto palestinos y medios de comunicación locales que glorifican abiertamente la violencia contra los israelíes, alimentando una peligrosa narrativa entre niños palestinos impresionables.

La comunidad internacional ha condenado repetidamente el reclutamiento de menores para participar en hostilidades, y estas revelaciones añaden un nivel de preocupación adicional a la situación ya volátil en la región.

Las FDI, además, presentaron el viernes los resultados de operaciones en Beit Hanoun, Gaza, donde se encontraron uniformes, armas y municiones pertenecientes a menores reclutados por Hamas. Estos objetos estaban acompañados de la preocupante presencia de múltiples sistemas de túneles subterráneos, entre ellos uno excavado debajo de una escuela.