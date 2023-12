Golpeada y luchando por su vida: así secuestraron los terroristas de Hamas a Amit Soussana

Video del 7 de octubre muestra a la rehén liberada Amit Soussana siendo secuestrada

El grupo terrorista Hamas liberó el jueves pasado por la tarde a dos rehenes israelíes en Gaza en una inusual entrega a la luz del día. Las dos liberadas eran Mia Schem, de 21 años, y Amit Soussana, de 40.

Ahora, un video difundido este lunes muestra cómo Soussana fue secuestrada el 7 de octubre, cuando Hamas realizó sus ataques sorpresa en Israel y se llevó hacia Gaza unos 240 rehenes.

Imágenes de las cámaras de seguridad transmitidas por el Canal 12 de Israel muestran a Soussana, secuestrada de su casa por terroristas de Hamas. El video la muestra luchando por escapar de varios hombres, que la arrojan sobre los hombros de uno y la golpean cuando cae al suelo.

Soussana es abogada y residente en el kibutz Kfar Aza, comunidad israelí vecina de Gaza, donde fue secuestrada mientras se escondía en el refugio de su casa.

Según lo que se sabía, ese día estaba en su casa con fiebre. Su familia comentó a The Times of Israel que les envió un mensaje diciendo que oía disparos y se iba a esconder en su habitación segura. No tuvieron noticias de ella hasta tres semanas después, cuando se confirmó que era una de las rehenes.

Amit Soussana (Hostages and Missing Families Forum/Handout via REUTERS)

Tras ser liberadas, las dos rehenes fueron entregadas a la Cruz Roja, que las trasladó a fuerzas especiales israelíes “adyacentes a la valla de seguridad con la Franja de Gaza”.

Israel ha prometido eliminar a los gobernantes de Hamas en Gaza, cuyo ataque del 7 de octubre mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y desencadenó la violencia palestino-israelí más mortífera en décadas.

Ya bajo la creciente presión de su principal aliado, Estados Unidos, Israel parece estar corriendo para asestar un golpe mortal a Hamas antes de cualquier nuevo alto el fuego. Pero es probable que el creciente número de víctimas aumente aún más la presión internacional para regresar a la mesa de negociaciones.

Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, durante una inusual visita a Gaza, pidió la liberación inmediata de decenas de rehenes que aún están en manos de militantes palestinos.

En una carta al jefe de la Cruz Roja, un grupo de rehenes israelíes liberados pidieron reunirse con ella mientras visita la región y pidieron más ayuda de la organización para liberar a los 137 cautivos restantes.

“Cada día que pasa podría ser el último, y el sufrimiento que soportan es inhumano”, escribieron los ocho cautivos liberados y los 102 familiares de los rehenes que aún se encuentran en cautiverio.

(Con información de AP)