El fiscal general de la CPI, Karim Khan, llegó a Israel para reunirse con familiares y víctimas del terrorismo de Hamas

El fiscal general de la CPI, Karim Khan, llegó a Israel para reunirse con familiares y víctimas del conflicto con Hamas (X: @IntlCrimCourt)

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, llegó este jueves a Israel a pedido de las familias de las víctimas del conflicto con Hamas, con quienes mantendrá encuentros. No se ha confirmado, sin embargo, si se reunirá con autoridades locales ya que el país mantiene su distancia con el organismo y ha sido crítico de su accionar en el pasado. “No tienen fe en esta corte internacional”, comentó semanas atrás el funcionario.

La visita no tiene carácter de investigación, por lo que no se recopilarán evidencias de las masacres cometidas el pasado 7 de octubre, sino que “representa una oportunidad importante para expresar solidaridad con todas las víctimas” y sobrevivientes, indicaron desde la CPI.

Israel manifestó, en el pasado, su descontento con la CPI, precisamente luego de que este organismo iniciara una investigación en 2021 por posibles crímenes de guerra cometidos desde junio de 2014 en territorios palestinos, que incluye no sólo a los terroristas de Hamas y otras milicias armadas regionales sino también a las Fuerzas de Defensa.

Israel consideró “antisemita” la investigación de la CPI inició en 2021 (EFE)

El Ejecutivo consideró esta decisión “antisemita” y no suscribió al Estatuto de Roma ni adhirió a la Corte como Estado miembro.

No obstante su descontento, dado que este proceso aún no ha concluído y no tiene tampoco una fecha límite, dicho expediente “se extiende hasta la escalada de hostilidades y violencia de los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre”, explicaron desde la Corte y sumaron que ya hay un equipo “concentrado en recopilar, preservar y analizar información y comunicaciones de partes interesadas clave en relación con incidentes relevantes” que se están cometiendo en los territorios.

Por otro lado, intentaron llevar tranquilidad a todas las partes interesadas al mencionar que se “ha recopilado un volumen importante de información y pruebas”, incluso a pesar de la negativa de acceso por parte de Israel para realizar estas tareas.

“Tenemos jurisdicción sobre cualquier crimen recogido en el Estatuto de Roma, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos por palestinos en Israel y, también, tenemos jurisdicción sobre cualquier crimen cometido por las fuerzas de Israel en Palestina”, agregó Khan.

Entre las principales voces que impulsaron la solicitud contra Israel destacan la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que se presentó en La Haya el pasado octubre e instó al Fiscal a que acelere la investigación debido a la “grave situación humanitaria” en la Franja. También, Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti instaron al funcionario a avanzar en las pesquisas sobre los hechos actuales.

La Autoridad Nacional Palestina, junto con Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti pidieron a la CPI que realice una investigación sobre los hechos ocurridos desde octubre (REUTERS)

Por su parte, semanas atrás, un grupo de familiares de víctimas de Hamas también viajaron hasta la sede del Tribunal aunque, en este caso, para pedirle acciones contra los terroristas, precisamente, órdenes de captura contra los altos líderes de la milicia para limitar sus posibilidades de viaje y facilitar su detención en caso de que lo hagan.

Junto con su visita a Israel, Khan se trasladará a la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, y se reunirá con “altos funcionarios palestinos”.

(Con información de EFE y Europa Press)