Duras críticas de Ucrania a los elogios del papa Francisco hacia el pasado imperialista de Rusia: el Vaticano debió aclarar sus dichos

El Papa Francisco. LUCA ZENNARO/Pool vía REUTERS

Este martes, el Vaticano buscó sofocar un escándalo que estalló después de que el papa Francisco elogiara el pasado imperialista de Rusia durante una videoconferencia con jóvenes católicos rusos, insistiendo en que nunca tuvo la intención de alentar la agresión rusa moderna en Ucrania.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que Francisco simplemente quería elogiar los aspectos positivos de la historia espiritual y cultural de Rusia cuando elogió a los gobernantes imperiales de Rusia, Pedro y Catalina la Grande, alentó a los jóvenes a recordar ese pasado y elogió su forma de “ser rusos”. "

Francisco “ciertamente no quería exaltar la lógica imperialista o las personalidades del gobierno, que fueron citadas para indicar ciertos períodos históricos de referencia”, dijo Bruni en un comunicado.

El Vaticano, y antes que él, la embajada de la Santa Sede en Ucrania, se pronunciaron después de que el líder greco-católico de Ucrania, Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, se quejara amargamente de los comentarios de Francisco. El Vaticano nunca publicó los comentarios, pero fueron compartidos en las redes sociales luego de la videoconferencia de Francisco con un encuentro de jóvenes católicos el viernes en San Petersburgo.

En sus comentarios improvisados, Francisco dijo a los jóvenes rusos que siempre recordaran su pasado.

“Nunca olvides tu herencia. Sois los herederos de la gran Rusia. La gran Rusia de los santos, de los reyes, de la gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, esa gran Rusia imperial, cultivada, con tanta cultura y humanidad”, dijo Francisco, según el videoclip. “Nunca olvides esta herencia. Sois los herederos de la gran Madre Rusia, adelante. Y gracias. Gracias por tu forma de ser, por tu forma de ser ruso”.

Shevchuk, que con frecuencia se ha quejado de las intervenciones de Francisco sobre Rusia, emitió una respuesta contundente. Dijo que la referencia a los líderes imperiales de Rusia “se refiere al peor ejemplo del imperialismo ruso y del nacionalismo extremo”.

El arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana. REUTERS/Valentyn Ogirenko

“Tememos que algunas personas entiendan esas palabras como un estímulo precisamente a este nacionalismo e imperialismo, que es la verdadera causa de la guerra en Ucrania”, dijo. “Una guerra que cada día trae muerte y destrucción a nuestro pueblo”.

En ocasiones, Francisco ha enfurecido a ambos bandos de la guerra en Ucrania con sus comentarios espontáneos. Al parecer, ha justificado la invasión de Rusia diciendo que la OTAN estaba “ladrando a las puertas de Rusia” con su expansión hacia el este. Al mismo tiempo, Moscú presentó una protesta diplomática formal cuando culpó de la mayor parte de la crueldad de la guerra a los chechenos y otras minorías, en un aparente esfuerzo por evitar las críticas a las tropas étnicas rusas.

“En los saludos improvisados de estos últimos días a algunos jóvenes católicos rusos, como se desprende claramente del contexto en el que los pronunció, el papa quiso animar a los jóvenes a preservar y promover todo lo positivo en el gran mundo cultural y la espiritualidad rusa, y ciertamente no para exaltar la lógica imperialista y las personalidades gubernamentales citadas para indicar algunos períodos históricos de referencia”, explicó hoy el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, habla con los medios de comunicación. REUTERS/Remo Casilli

Si bien Francisco ha expresado frecuentemente su solidaridad con el pueblo ucraniano “mártir”, el Vaticano ha insistido en que no está tomando partido en la guerra, con la esperanza de intentar seguir siendo un actor neutral en busca de la paz.

Las palabras del papa alabando la historia de Rusia fueron criticadas por el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores en Kiev, Oleg Nikolenko, que consideró que defendían al “imperialismo ruso”.

En una publicación en Facebook, Nikolenko señaló: “Es verdaderamente una lástima que las ideas de una gran potencia rusa, que en realidad son la causa de la agresividad crónica de Rusia, abandonen, consciente o inconscientemente, los labios del papa, cuya misión, en nuestra opinión, es precisamente abrir los ojos de la juventud rusa al rumbo destructivo del actual liderazgo ruso”.

Durante su discurso a los participantes del X Encuentro de jóvenes católicos de Rusia en la ciudad de San Petersburgo, el papa también había pedido a los jóvenes rusos “ser artesanos de la paz en medio de tantos conflictos, en medio de tantas polarizaciones que hay de todos lados, que acechan nuestro mundo”, aunque sin referencias directas a la invasión en Ucrania

Tras el mensaje a los jóvenes, Francisco respondió a algunas preguntas de los jóvenes rusos y sí abordo el tema de Ucrania en respuesta a una muchacha, según informa la Agencia Fides, órgano de información de las Obras Misionales Pontificias.

La chica le preguntó cómo debía ser utilizada la diplomacia para superar el conflicto: “La diplomacia va adelante siguiendo una vía, una vía en la que la unidad es superior al conflicto”, respondió Francisco, según Fides.

Y agregó: “La verdadera diplomacia no teme a los conflictos pero no los alienta: toma los conflictos y los sigue, mediante el diálogo y la oración. Comprender la posición del otro y también limitar sus errores. No es fácil la diplomacia. Los buenos diplomáticos hacen mucho bien a la humanidad. Un oficio para nada fácil, pero muy fecundo”.

“Y esto vale con la situación en Ucrania y con la de otros países. La diplomacia construye siempre, no destruye”, sostuvo.

(Con información de AP y EFE)

