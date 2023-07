La policía alemana busca a una leona que ronda suelta en los suburbios de Berlín

Policía alemana busca a una leona que andaría suelta en los suburbios de Berlín

Las autoridades alemanas advirtieron el jueves a las personas en los suburbios del sur de Berlín que tengan cuidado con un animal potencialmente peligroso, que se sospecha que es una leona, que andaba suelto.

La policía del estado de Brandeburgo, que rodea la capital, emitió una advertencia en las primeras horas de la mañana sobre un “animal salvaje que se escapó” y pidió a las personas en Kleinmachnow, Teltow y Stahnsdorf y sus alrededores, en las afueras de los límites de la ciudad de Berlín, que no salgan de sus casas y llevar a sus mascotas adentro.

Posteriormente, la advertencia se extendió a las áreas del sur de Berlín y se envió una alerta en una aplicación de advertencia oficial de que se sospechaba que el animal era una leona. Un veterinario y dos cazadores participaban en la búsqueda de la criatura, que también involucró helicópteros. La policía no tenía información inmediata sobre quién era el dueño.

Dos hombres informaron haber visto un gran felino corriendo detrás de un jabalí, este último común en Berlín y sus alrededores, dijo el portavoz de la policía Daniel Keip a la emisora pública local rbb.

Imagen capturada del video en dónde se puede apreciar al animal en medio de la noche.

“Los dos señores grabaron un video con un teléfono inteligente, e incluso policías experimentados tuvieron que confirmar que probablemente se trata de una leona”, dijo, y agregó que hubo varios avistamientos reportados.

A ninguno de los dos zoológicos de Berlín ni a los circos o refugios de animales de la zona les faltaba una leona.

La policía aumentó su presencia en el área de Kleinmachnow y advirtió a la gente del posible peligro por altavoz, pero no hubo orden de permanecer en el interior.

La policía de Brandeburgo escribió en Twitter a las 2:15 am (hora local) “Evite salir de la casa debido a un animal salvaje que se escapó en el área de Kleinmachnow, Teltow y Stahnsdorf (PM), y también traiga a sus mascotas a la casa. Nuestros colegas están en el lugar y verifican la situación”.

La policía pidió mediante Twitter que si alguien avistaba al animal que llamara al 110. (Shutterstock)

A las 6:23 am enviaron una actualización diciendo, “¡Aún NO se ha encontrado el animal salvaje que se escapó! Todavía te pedimos que no salgas de casa. ¡Si ve al animal, llame al número de emergencia 110!”.

La vida parecía continuar con normalidad el jueves en la ciudad de unas 20.000 personas, con gente paseando perros y montando en bicicleta, informó la agencia de noticias alemana dpa.

El concejo local dijo que las guarderías infantiles estaban abiertas, pero que a los niños no se les permitía salir a sus patios exteriores y que el ayuntamiento permanecía abierto. Se recomendó a los comerciantes del mercado de la ciudad que no instalaran puestos.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: