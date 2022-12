La Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas alcanzó un histórico acuerdo para el medio ambiente

La mesa presidencial se prepara para abrir el segmento de alto nivel en la conferencia de biodiversidad COP15 en Montreal, Canadá, el jueves 15 de diciembre de 2022. (Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP)

Los negociadores llegaron a un acuerdo histórico en una conferencia sobre biodiversidad de la ONU el lunes por la mañana que representaría el esfuerzo más importante para proteger las tierras y los océanos del mundo y proporcionar financiamiento crítico para salvar la biodiversidad en el mundo en desarrollo.

El marco global llega un día antes de que la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas, o COP15, finalice en Montreal. China, que ocupa la presidencia en esta conferencia, publicó un nuevo borrador más temprano en el día que le dio a las conversaciones, a veces polémicas, el impulso que tanto necesitaban.

La parte más significativa del acuerdo es el compromiso de proteger el 30 % de la tierra y el agua consideradas importantes para la biodiversidad para 2030. Actualmente, el 17 % de las áreas terrestres y el 10 % de las áreas marinas están protegidas.

“Nunca ha habido un objetivo de conservación global a esta escala”, dijo a los periodistas Brian O’Donnell, director del grupo de conservación Campaign for Nature. “Esto nos da la oportunidad de proteger la biodiversidad del colapso... Ahora estamos dentro del rango que los científicos creen que puede marcar una diferencia notable en la biodiversidad”.

El borrador también exige recaudar 200 mil millones de dólares para 2030 para la biodiversidad de una variedad de fuentes y trabajar para eliminar o reformar los subsidios que podrían proporcionar otros 500 mil millones de dólares para la naturaleza. Como parte del paquete de financiación, el marco exige aumentar a por lo menos 20.000 millones de dólares anuales para 2025 el dinero que se destina a los países pobres, o casi el doble de lo que se proporciona actualmente. Ese número aumentaría a 30 mil millones de dólares cada año para 2030.

Algunos defensores querían un lenguaje más duro sobre los subsidios que hacen que los alimentos y el combustible sean tan baratos en muchas partes del mundo. El documento solo pide identificar subsidios para 2025 que puedan reformarse o eliminarse gradualmente y trabajar para reducirlos para 2030.

“El nuevo texto es una bolsa mixta”, dijo Andrew Deutz, director de política global, instituciones y financiación de la conservación de The Nature Conservancy. “Contiene algunas señales sólidas sobre finanzas y biodiversidad, pero no logra avanzar más allá de los objetivos de hace 10 años en términos de abordar los impulsores de la pérdida de biodiversidad en sectores productivos como la agricultura, la pesca y la infraestructura y, por lo tanto, aún corre el riesgo de ser completamente transformador”.

Los ministros y funcionarios gubernamentales de unos 190 países han acordado en su mayoría que la protección de la biodiversidad debe ser una prioridad, y muchos comparan esos esfuerzos con las conversaciones sobre el clima que concluyeron el mes pasado en Egipto.

El cambio climático, junto con la pérdida de hábitat, la contaminación y el desarrollo, han afectado la biodiversidad del mundo, con una estimación en 2019 que advierte que un millón de especies de plantas y animales se enfrentan a la extinción en décadas, una tasa de pérdida 1000 veces mayor de lo esperado. Los seres humanos utilizan alrededor de 50.000 especies silvestres de forma rutinaria, y 1 de cada 5 personas de los 8.000 millones de habitantes del mundo dependen de esas especies para su alimentación e ingresos, según el informe.

Pero han luchado durante casi dos semanas para ponerse de acuerdo sobre cómo se ve esa protección y quién pagará por ella.

El financiamiento ha sido uno de los temas más polémicos, con delegados de 70 países africanos, sudamericanos y asiáticos que abandonaron las negociaciones el miércoles. Regresaron varias horas después.

Brasil, hablando en nombre de los países en desarrollo durante la semana, dijo en un comunicado que se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento dedicado a la biodiversidad y que los países desarrollados proporcionen 100 mil millones de dólares anuales en subvenciones financieras a las economías emergentes hasta 2030.

“Todos los elementos están ahí para un equilibrio de infelicidad que es el secreto para lograr un acuerdo en los organismos de la ONU”, dijo a The Associated Press Pierre du Plessis, un negociador de Namibia que está ayudando a coordinar el grupo africano. “Todos obtuvieron un poco de lo que querían, no necesariamente todo lo que querían. A ver si hay espíritu de unidad”.

Otros elogiaron el hecho de que el documento reconoce los derechos de las comunidades indígenas. En documentos anteriores sobre biodiversidad, los derechos indígenas a menudo se ignoraban y rara vez formaban parte de los debates más amplios, aparte de una referencia a su conocimiento tradicional. El marco reafirmaría los derechos de los pueblos indígenas y garantizaría que tengan voz en cualquier toma de decisiones.

“Es importante que los derechos de los pueblos indígenas estén allí, y aunque al principio no es la redacción exacta de esa propuesta, sentimos que es un buen compromiso y que aborda las preocupaciones que tenemos”, Jennifer Corpuz, una dijo el representante del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad. “Creemos que es una buena base para que podamos implementar políticas a nivel nacional”.



Pero a la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre y otros grupos ambientalistas les preocupaba que el borrador pospusiera hasta 2050 el objetivo de prevenir la extinción de especies, preservar la integridad de los ecosistemas y mantener la diversidad genética dentro de las poblaciones. Temen que la línea de tiempo no sea suficiente ambición.

(con información de AP)

