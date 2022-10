EEUU advirtió sobre graves consecuencias contra aquellos que apoyen la anexión de las regiones ucranianas tomadas por Rusia

La Casa Blanca prometió este domingo que tomará “graves” consecuencias contra aquellos que apoyen las anexiones de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, subrayó el “firme apoyo” de Estados Unidos “a la soberanía e integridad territorial de Ucrania”, en una reunión con el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, que tuvo lugar en Estambul, Turquía.

“EEUU y sus aliados y socios no se dejarán disuadir por las flagrantes violaciones del Derecho Internacional por parte de Rusia, incluida la Carta de Naciones Unidas”, indica el comunicado de La Casa Blanca.

Además, “impondrán graves costas a cualquier persona, entidad o país que preste apoyo a la supuesta anexión de Rusia”, manifestó la portavoz del asesor, Adrienne Watson.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan REUTERS/Leah Millis/File Photo

La Administración Biden ha informado de que tanto Sullivan como Yermak han hablado de la situación actual en la central nuclear de Zaporizhzhia y del trabajo de Ucrania con la ONU para exportar alimentos.

Asimismo, Sullivan remarcó las medidas estadounidenses en apoyo a Kiev, entre las que ha destacado los 12.000 millones de dólares de ayuda adicional que el presidente Biden ha promulgado recientemente.

El Departamento de Estado de EEUU anunció el viernes nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno ruso tras la anexión de cuatro territorios ucranianos firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La oficina detalló en un comunicado que cientos de individuos, incluidos miembros del Ejército ruso y bielorruso, estarán sujetos a restricciones de visado, mientras que otros cientos recibirán sanciones económicas.

El Departamento de Estado de EEUU anunció el viernes nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno ruso tras la anexión de cuatro territorios ucranianos REUTERS/Gleb Garanich

Entre los sancionados, figuran la directora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina; y el viceprimer ministro Alexander Novak.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que la anexión de los territorios ucranianos ocupados por Rusia es “fraudulenta”.

En un discurso transmitido por televisión, cargado por un tono altamente nostálgico por la disolución de la Unión Soviética, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la anexión de los territorios ocupados de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia.

Durante un simbólico acto en el Kremlin, y en presencia de la élite política del país, Putin ha dado un nuevo paso en su ofensiva sobre Ucrania, haciendo caso omiso de las advertencias de los gobiernos occidentales y de la ONU, que cuestionan la validez legal de esta anexión.

El mandatario ruso dijo que los habitantes de las regiones ucranianas anexadas serán “nuestros ciudadanos para siempre”.

“Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, afirmó Putin ante la élite política del país. “La gente votó por nuestro futuro común”, agregó.

“Firmamos hoy un acuerdo sobre la integración” de esas regiones a Rusia, declaró Putin ante miembros del gobierno, diputados y senadores y otros representantes del Estado ruso.

El mandatario se ha retrotraído a la época soviética y ha apelado a la tradición para defender que, fuera de Rusia, hay quienes quieren “volver a su patria histórica”.

Sin embargo, Putin aseguró que su país “no aspira” a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de las cuatro regiones. “La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso”, declaró Putin durante un discurso en el Kremlin.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: