Crisis del sector inmobiliario en China: el desarrollador más grande del país reportó una caída del 70% en las ganancias

Natalia Subtil explotó contra Sergio Mayer Mori: “Me parecer vergonzoso que quieras huir de tu obligación”

La actriz también arremetió contra el ex Garibaldi por respaldar a su hijo : “Imáginate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me de “algo” y no lo que manda la ley”