Antonio Guterres instó a los poderes nucleares a cumplir con la promesa de no ser el primero en utilizarlos

El secretario general de la ONU, António Guterres (REUTERS)

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el lunes a los países con armas nucleares a cumplir su compromiso de no ser los primeros en usar sus arsenales atómicos, y advirtió que la carrera armamentista nuclear ha regresado en medio de una creciente tensión internacional.

“Este es el momento... de pedir a los países con armas nucleares que se comprometan con el principio de no usar primero y que se comprometan a no usar y no amenazar a los países no nucleares”, dijo Guterres en una conferencia de prensa en Tokio, dos días después de que visitó Hiroshima para conmemorar a las víctimas del bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945.

“Creo que nadie, nadie puede aceptar la idea de que sucedería una nueva guerra nuclear. Esta será la destrucción del planeta”, dijo Guterres. “Lo que está claro es que si nadie usa por primera vez, entonces no habrá una guerra nuclear”.

Los temores de un tercer bombardeo atómico han ido en aumento en medio de las amenazas de Rusia de un ataque nuclear desde que comenzó su guerra contra Ucrania en febrero.

El jueves, Moscú bombardeó la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia, que alberga la planta nuclear más grande de Europa. Cuando se le preguntó sobre el ataque, Guterres dijo: “Cualquier ataque a una planta nuclear es algo suicida”.

FOTO DE ARCHIVO. Una nube en forma de hongo se eleva con los barcos debajo durante la prueba de armas nucleares (Biblioteca del Congreso de EEUU/REUTERS)

Dijo que apoya plenamente a la Agencia Internacional de Energía Atómica en su esfuerzo por estabilizar la planta y tener acceso a la instalación para ejercer su mandato.

Guterres dijo que después de décadas de esfuerzos de desarme nuclear, el mundo ahora está “retrocediendo”, y señaló que el mundo ya tiene 13,000 bombas nucleares y una gran inversión en la modernización de los arsenales atómicos. “Así que este es el momento de decir: basta“.

Guterres dijo que los miles de millones de dólares que se utilizan en la carrera armamentista deberían gastarse en otros temas apremiantes.

“Los miles de millones que se están utilizando en esta carrera armamentista deben usarse para combatir el cambio climático, combatir la pobreza y abordar las necesidades de la comunidad internacional”, dijo.

Dijo que también viajará a Mongolia y Corea del Sur para discutir formas de abordar el desarrollo nuclear de Corea del Norte.

Japón está "profundamente preocupado" por el desarrollo de armas nucleares y seguirá contribuyendo a la Iniciativa de Estocolmo (EFE/Pawel Supernak)

Cuando se le preguntó sobre los ejercicios militares en curso de China en torno a Taiwán en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la semana pasada a la isla autónoma, Guterres dijo que la ONU cumple con la resolución de la asamblea general que apoya la política de “Una China”, que reconoce la opinión de Beijing de que tiene soberanía sobre Taiwán, pero considera que el estatus de Taiwán no está resuelto.

“Todos queremos que esa resolución corresponda a un ambiente pacífico”, dijo, y pidió “sentido común y luego moderación, permitiendo la desescalada”.

Más tarde el lunes, Guterres se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, y compartió “una seria preocupación por la tensa situación en la región y coincidió en la importancia de reducir la tensión”, dijo el ministerio en un comunicado.

En un momento en que aumentan las tensiones geopolíticas y la amenaza nuclear vuelve a ser el centro de atención, la voz fuerte y constante de Japón en favor de la paz es más importante que nunca, dijo Guterres, instando a Japón a usar su posición única como el único país del mundo que ha sufrido ataques atómicos. actuar como “constructor de puentes y pacificador para fortalecer la cooperación, la confianza y la solidaridad mundiales”.

Guterres dijo que cuenta con el potencial de Japón para asumir el liderazgo en la lucha global contra el cambio climático, e instó específicamente a Tokio a dejar de financiar plantas de carbón.

Guterres dijo que después de décadas de esfuerzos de desarme nuclear, el mundo ahora está “retrocediendo” (REUTERS/Issei Kato)

Se ha visto que Japón, que no ha aclarado el momento en que prohibirá por completo las plantas de carbón, se muestra reacio a comprometerse a prohibir la energía de carbón tan pronto como muchos países europeos.

Los esfuerzos actuales en Japón, la tercera economía más grande del mundo, se centran en desarrollar métodos para quemar amoníaco en plantas convencionales de carbón y eliminar gradualmente el uso del carbón, posiblemente en algún momento de la década de 2040. Japón también tiene como objetivo promover la tecnología de “carbón limpio” en Asia para lograr cero emisiones.

Los expertos y críticos en energía dicen que Japón actualmente tiene objetivos demasiado ambiciosos para que la energía nuclear suministre entre el 20% y el 22% de su combinación energética para 2030. Para ese momento, el país ha prometido reducir las emisiones al 46% de los niveles de 2013.

“No existe el carbón limpio”, dijo Guterres. “Para un cambio real, espero que el capital público y privado japonés deje de financiar el carbón por completo”.

Guterres dijo que espera que Japón, a través de los bancos multilaterales de desarrollo, “brinde inversiones y apoyo de inmediato a los países en desarrollo para expandir las energías renovables y desarrollar la resiliencia climática” para encontrar soluciones que se ajusten a sus necesidades para abordar la emergencia climática.

“Hago un llamado a Japón para que tome la decisión correcta, para Japón y para el mundo”, dijo.

(con información de AP)

