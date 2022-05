Un vuelo rumbo a Nueva York regresó a Londres cuando detectaron que el copiloto no había completado su entrenamiento

Un avión de Virgin Atlantic tuvo que regresar en pleno vuelo porque el copiloto no había completado el entrenamiento reglamentario para estar a bordo (Imagen de referencia)

Un vuelo de Virgin Atlantic a Nueva York se vio obligado a regresar a Londres cuando se hizo evidente que el copiloto no estaba calificado para volar porque no había completado su evaluación final, dijo la aerolínea.

El Airbus A330 estaba a unos 40 minutos de su vuelo al aeropuerto JFK el lunes cuando los dos pilotos se dieron cuenta de lo que la aerolínea llamó más tarde un “error de asignación”, informó el Telegraph.

Según el medio británico, el capitán no es un entrenador designado y no estaba calificado para volar con un copiloto que no había completado los protocolos de entrenamiento de Virgin Atlantic.

Después de regresar a Londres, el vuelo reanudó su ruta hacia Nueva York. FlightRadar24

Tras regresar a Heathrow, el primer oficial fue cambiado y el vuelo reanudó su viaje hacia la Gran Manzana, donde aterrizó con dos horas y 40 minutos de retraso.

La compañía enfatizó que ambos miembros iniciales de la tripulación tenían licencia completa y estaban calificados para operar el avión, y las fuentes describieron al capitán como “muy experimentado” con “muchos miles de horas de vuelo durante 17 años en Virgin Atlantic”.

Según los informes, el primer oficial, que se unió a la aerolínea en 2017, estaba pendiente de un vuelo de “evaluación final”.

“Debido a un error en la lista, el vuelo VS3 de Londres Heathrow a Nueva York-JFK regresó a Heathrow el lunes 2 de mayo poco después del despegue”, dijo un representante de la aerolínea al medio.

“El primer oficial calificado, que volaba junto a un capitán experimentado, fue reemplazado por un nuevo piloto para garantizar el pleno cumplimiento de los protocolos de capacitación de Virgin Atlantic, que superan los estándares de la industria”, agregó el vocero.

