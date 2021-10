Una pareja británica ganó más de 4 millones de dólares en la lotería pero una desgracia en el camino los llevó al divorcio

El matrimonio de Martyn y Kay Tott se terminó por las tensiones que surgieron tras ganar la lotería y nunca poder reclamar el premio.

Martyn y Kay Tott se han ganado el título de “la pareja más desafortunada de Gran Bretaña”, pues en 2001 compraron un boleto de lotería ganador de más de 4 millones de dólares que nunca pudieron cobrar y que terminó siendo el catalizador de su separación definitiva.

Según Marty, esa casi victoria millonaria “destacó rápidamente nuestras diferencias” e intensificó las discusiones y los desencuentros hasta el punto que ambos decidieron que su relación había terminado.

Así, lo que hubiera podido ser una bendición, se convirtió rápidamente en una “tortura”, pues descubrieron que habían perdido el boleto ganador y tenían apenas 30 días para notificar lo que había sucedido.

La pareja vivía en la ciudad de Watford (Inglaterra) en ese momento, y para cuando supieron que habían ganado la lotería habían pasado seis meses desde el sorteo. Sin embargo, sabían que habían ganado pues los números del premio mayor coincidían con los que usaban todas las semanas en la lotería.

Así que fueron al lugar donde compraron el boleto, y buscaron en la computadora la compra que había hecho Key, encontrando ahí la evidencia. Con eso, se dirigieron a Camelot, los organizadores de la Lotería Nacional, para reclamar su premio.

Pero fueron víctimas de una regla poco conocida que establece que los boletos perdidos deben informarse dentro de los 30 días.

Martyn Tott relató lo que fue la surreal experiencia a The Sun.

Camelot, después de deliberar por 45 días, le dijo a la pareja devastada que no recibirían el premio mayor.

“Que nos quitaran ese dinero fue una tortura. Durante mucho tiempo perdí de vista quién era y en qué creía. Pero puedo decir honestamente ahora que me alegro de no haber recibido los 3 millones de libras esterlinas (USD 4.115.700). No hay garantía de que me hubiera traído felicidad”, dijo Martyn en conversación reciente con The Sun.

Los Tott lanzaron una campaña pública de ayuda, con celebridades como Richard Branson e incluso el entonces primer ministro Tony Blair expresando su apoyo.

Pero Camelot no se movió y bajo la tensión de su asombrosa desgracia, el matrimonio de Martyn y Kay se rompió.

La pareja llevaba dos años junta cuando ganó el premio mayor. Foto: The Sun

“Solo nos conocíamos desde hacía dos años y la prueba de la Lotería rápidamente puso de relieve nuestras diferencias. Todo lo que hicimos fue discutir. Lamentablemente, ambos acordamos que deberíamos separarnos y Kay se mudó”, comentó Martyn sobre la situación.

Así, el golpe de suerte de la pareja más desafortunada de Gran Bretaña tuvo más de golpe que de suerte.

SEGUIR LEYENDO