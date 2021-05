Qué dijo sobre los avistamientos de ovnis uno de los astronautas más destacados

Chris Hadfield cuando era comandante de la Estación Espacial Internacional (Foto: NASA)

Chris Hadfield, ex piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense, de la Marina Estadounidense y ex comandante de la Estación Espacial Internacional, dijo en una entrevista reciente con la CBC Radio que adjudicar cada avistamiento ovni con una forma de vida extraterrestre inteligente es una “completa estupidez”.

El reconocido astronauta compartió ese y muchos otros puntos de vista sobre los recientes debates alrededor del informe sobre UFO (Objeto Volador No Identificado) y UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados) -por sus siglas en inglés- que está próximo a ser entregado ante el Congreso de Estados Unidos por las agencias de inteligencia de ese país el próximo mes.

De acuerdo con Hadfield, no es que sea descabellado pensar en que exista vida en otras partes del universo, una idea no sólo plausible sino muy entretenida de debatir, pues plantea importante preguntas sobre la responsabilidad que tendría la especie humana frente a un descubrimiento de ese tipo, pero tampoco hay que dejarse llevar por la paranoia de apuntar a evidencia en todas partes.

“Evidentemente, he visto innumerables cosas en el cielo que no entiendo. Pero ver algo en el cielo que no entiendes y concluir inmediatamente que es vida inteligente de otro sistema solar es el colmo de la estupidez y la falta de lógica”, señaló.

Chris Hadfield en la Estación Espacial Internacional

“Definitivamente hasta este momento, no hemos encontrado evidencia de vida en ningún otro lugar excepto en la Tierra, y estamos buscando”, agregó. Aún así, Hadfield dijo que no es sorprendente que la conversación esté ganando fuerza.

“Es intrigante y está justo al borde de la realidad, la ciencia ficción y la fantasía. Por eso es muy divertido pensar en ello”, resaltó.

Para este experimentado astronauta, el primer canadiense en comandar la Estación Espacial Internacional, es más factible que alguna de las misiones que están en Marte encuentren evidencia de que allí alguna vez existió vida.

Aterrizar un rover en Marte es “casi indescriptiblemente difícil”, resalta Hadfield, pero a pesar de eso los científicos han aterrizado un puñado de ellos en el Planeta Rojo.

La última en hacerlo fue la agencia espacial China, que llevó el rover Zhurong a Marte a principios de este mes y que el pasado sábado 22 de mayo realizó su primer viaje a la superficie del planeta.

Chris Hadfield, dijo que no todo avistamiento ovni podía entenderse como prueba de la existencia de vida extraterrestre

“¿Por qué estamos tratando de aterrizar en Marte? Bueno, creo que la pregunta fundamental es que Marte se parecía mucho a la Tierra hace cuatro mil millones de años cuando la vida se formó por primera vez en la Tierra”, le dijo Hadfield al presentador invitado de Cross Country Checkup Jason D’Souza.

“Entonces, si sucedió aquí, ¿sucedió allí? Eso será evidente en algún lugar del registro geológico”, agregó. Si un rover encuentra un fósil, dijo Hadfield, “sabremos que no estamos solos en el universo”.

Si hay vida en Marte, ya sea fosilizada o primitiva, Hadfield dijo que es importante considerar qué significaría para nosotros en la Tierra y qué responsabilidades tenemos frente a este posible escenario.

Explicó que existe algo llamado El Tratado del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas de 1967 que ofrece “bloques de construcción fundamentales del sistema legal” para las naciones que navegan por el espacio.

Ese tratado es un marco básico sobre el derecho espacial internacional, según la ONU, y describe principios clave, incluido que la exploración espacial debe ser de interés para todos los países y que los estados deben evitar la contaminación dañina del espacio exterior y los cuerpos celestes.

Una imagen del Rover Zhurong que la Agencia Espacial China envió a Marte.

“Somos muy cuidadosos con todo lo que hemos enviado hasta ahora a Marte para hacerlo lo mejor que podamos, para hacerlo estéril para que no traiga vida a Marte inadvertidamente o reaccione si hay algún tipo de de la vida primitiva en Marte”, dijo Hadfield.

“Si hubiera vida inteligente o vida avanzada, la trataríamos de manera aún más reflexiva y diferente”, sostuvo.

Cuando se le preguntó si alguna vez consideraría un “viaje de ida” a Marte, Hadfield dijo que ha pasado toda su vida asumiendo grandes riesgos para la exploración espacial, pero los astronautas no hacen grandes viajes sin la preparación adecuada.

Con eso en mente, afirmó que con gusto ayudaría con el desarrollo de tecnología para permitir que los terrícolas vivieran en algún lugar hostil, como Marte o la luna. “Me interesa, pero mi pregunta sería ¿qué nave, con quién y cuál es el propósito?” reteró Hadfield. “Llegaremos allí eventualmente, y me encantaría ser parte del equipo que hace que eso suceda”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO