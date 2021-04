Aumentaron los avistamientos de OVNIS durante la pandemia: ¿cuál es la razón?

Desde que empezó la pandemia los reportes de ovnis han aumentado en todo el mundo, levantando la eterna pregunta de si estamos solos en el universo.

Luces extrañas se toman los cielos del mundo, de pronto, cientos de videos inundan las redes sociales preguntándose si estamos siendo visitados por seres de otro mundo.

Es una película que se ha repetido cada vez con mayor frecuencia desde que comenzó la pandemia, pues en el año largo que llevamos alertas por el coronavirus los reportes de avistamientos ovnis se han disparado. Tal vez sea porque los extraterrestres finalmente decidieron visitarnos, o quizá, porque ahora hay más personas mirando al cielo y preguntándose cosas.

Cualquiera que sea el caso lo cierto es que desde marzo del año pasado, cuando comenzaron las medidas de cuarentena en casi todo el mundo, hay más personas que dicen estar viendo cosas extrañas en el cielo nocturno. Desde Chile, México, España y sobre todo en Estados Unidos, el número de reportes de este tipo de avistamientos está reportando números en ascenso.

En Estados Unidos, por ejemplo, entre marzo y mayo de 2020 se produjo un aumento del 52% en los reportes al Centro Nacional de Informes OVNI con respecto al 2019. Solamente en el mes de abril se reportaron 1.044 eventos que involucraban objetos voladores no identificados, una cifra que no se registraba desde julio de 2014 cuando el sistema recogió 1.121 reportes de ovnis.

En total en 2020 hubo 8.072 reportes de avistamientos ovnis en Estados Unidos, un aumento del 32% frente al año anterior donde se reportaron 6.079; y en lo que va del 2021 ya se han registrado 726.

El fenómeno no es único de Estados Unidos, como se puede ver en el video de abajo que muestra extrañas luces captadas en el cielo de Punta Arenas, Chile, el pasado 17 de agosto.

Avistamineto ovni en Punta Arena Chile

O las luces no identificadas que aparecieron en España a principios de abril de 2020 que también se pueden ver en este otro video.

Avistamiento OVNI en España.

Pero ¿a qué responde este aumento? Ciertamente que se reporte un avistamiento ovni no es suficiente para afirmar que hemos sido visitados por vida extraterrestre, pero que crezcan tanto da claras muestras de que la creencia en los ovnis está cada vez más normalizada.

Una de las explicaciones que dan los ufólogos, como se autodenominan quienes investigan los fenómenos ovnis y cuyo nombre deriva de las siglas UFO (Unidentified Flying Object), es que esta tendencia está claramente ligada a un invasor más terrenal pero no por eso menos extraño: el COVID-19.

Como muchas personas se vieron obligadas a confinarse en sus casas por las restricciones que derivaron de la pandemia, el tiempo libre para explorar el cielo nocturno creció, y con eso la oportunidad para buscar información sobre lo sobrenatural.

Pero no es solo el encierro, sino que también hay otro factor que tiene a la gente emocionada buscando ovnis y que está relacionado con la pandemia: el anuncio que hizo el pentágono el verano pasado de que convocaría un nuevo Grupo de Trabajo para investigar los llamados Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés) que se han observado desde aviones militares.

Además, el año pasado el Pentágono desclasificó tres videos de estos avistamientos, lo que causó un gran revuelo en todo el mundo.

El Pentágono desclasificó los videos de tres avistamientos de ovnis

Otro hito que pasó en el 2020 fue la publicación de todo el archivo secreto de la CIA sobre objetos voladores no identificados. Un catálogo inmenso que fue clasificado por el portal “The Black Vault” y habilitado para la descarga de cualquiera interesado.

Lo más curioso de este archivo -más allá de lo interesante de sus registros que dan cuenta de explosiones en el cielo ruso, ovnis sobrevolando las costas artinas o las carreteras de Marruecos- es que su desclasificación se dio por la acción del expresidente Donald Trump quien al firmar un paquete de asignaciones por 2,3 billones de dólares a finales del 2020, incluyó una disposición para que el secretario de defensa y el director de inteligencia nacional colaboren en un informe OVNI y lo divulguen al público.

Pirámides voladoras sobre barcos militares

Uno de los casos más recientemente conocidos de ovnis es un video filtrado desde el grupo de trabajo del Pentágono que está reuniendo pruebas para el informe que debe presentar en junio ante el Congreso de los Estados Unidos.

Ese video muestra encuentros de un OVNI con activos militares estadounidenses, incluidos destructores de la Armada en la costa sur de California.

El objetivo del informe filtrado es educar a otros oficiales militares y agentes de inteligencia sobre la naturaleza del misterio OVNI.

Las nuevas imágenes fueron recopiladas por el Grupo de Trabajo y obtenidas por el cineasta investigador Jeremy Corbell, quien confirmó su autenticidad. También fueron verificados por el portal Mystery Wire -dedicado a la investigación de ufología- que confirmó de forma independiente que los materiales visuales están incluidos en la presentación informativa preparada por el Grupo de Trabajo de la UAP.

El video fue grabado en julio de 2019 por oficiales navales usando un dispositivo de visión nocturna, (cuyas imágenes con filtro verde se puede ver al inicio de esta nota) que muestra lo que parecen ser objetos en forma de pirámide flotando a 700 pies sobre un destructor de la Marina.

“Este (video) fue tomado en el despliegue desde el USS Russell”, dijo Corbell. “Muestra lo que describieron como vehículos. E hicieron una gran distinción. Se aseguraron en esta sesión informativa clasificada, de que esto no es algo que tengamos ni un proyecto negro, esto no es algo de un ejército extranjero, que estos se estaban comportando de maneras que no esperábamos. Y que tenían una forma no aerodinámica. ¡Como pirámides, estas son pirámides voladoras!”.

Imágenes fijas de video grabado por la Marina de los EE. UU. Que muestran UAP en forma de pirámide volando sobre el USS Russell. (Imagen obtenida por @JeremyCorbell)

Después de ser publicado por Mystery Wire, The Black Vault -otro portal especializado en información sobre ovnis- logró confirmar la veracidad del video directamente con Susan Gough, portavoz del Pentágono que afirmó: “Puedo confirmar que las fotos y videos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina. La UAPTF ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso”.

Y agregó: “Como dijimos anteriormente, para mantener la seguridad de las operaciones y evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el DOD no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros rangos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellos incursiones inicialmente designadas como UAP”

Es decir, el video es real, pero qué son esos objetos y cuál es su origen seguirá siendo materia de especulación.

Imágenes de la marina que muestran la esfera trans-media viajan desde el aire hasta el agua. (Imagen obtenida por @JeremyCorbell)

OVNI sí, ¿alienígenas?

Si bien los avistamientos o ‘sightings’ están al alza, todavía no es momento para cantar victoria -si eres un entusiasta alienígena- o asustarse más de la cuenta -si le temes a los visitantes extraterrestres- pues según los expertos en el tema, la gran mayoría de ellos terminan siendo descartados.

“Es alentador para muchos de nosotros en el campo de la ufología que el gobierno (de los Estados Unidos) esté dispuesto a confirmar que están al tanto de estas circunstancias, que están admitiendo que la gente está informando estos eventos”, dice al respecto Peter Davenport, director del centro de informes de ovnis, conocido como NUFORC, en diálogo con The New York Times.

Anteriormente, dijo, el gobierno parecía haber creído “que la gente como yo está simplemente loca, y nosotros no”.

Según Davenport y otros ufólogos como él, que los avistamientos haya aumentado no significa que a la tierra estén llegando más platillos voladores. Resalta que los objetos voladores no identificados son solo eso: fenómenos aéreos que aún no han sido identificados.

Uno de los videos desclasificados por el pentágono en julio del año pasado.

La gran mayoría de estos avistamientos que son reportados al centro de informes o que hacen carrera en las redes sociales son descartados rápidamente, pues se determina que son cosas como pájaros, murciélagos, satélites, aviones o drones.

Varios de los casos reportados el año pasado tuvieron, por ejemplo, un origen peculiar pero más o menos terrenal, los satélites lanzados por Space X -la empresa de exploración espacial de Elon Musk- durante sus pruebas. Otro caso destacado fue un video de TikTok de un objeto flotando en Nueva Jersey que resultó ser un dirigible de Goodyear.

“Un hábil investigador de ovnis es una de las personas más escépticas que existen”, dice Peter Davenport. Sigamos su consejo.

