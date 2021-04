Djaouida Siaci, experta internacional en derechos humanos: el genocidio contra los uigures en China “es un hecho indiscutible basado en evidencia abrumadora”

La abogada internacional Djaouida Siaci

Djaouida Siaci es una abogada internacional especializada en litigios y arbitrajes internacionales e investigación criminal transfronteriza con un enfoque en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA). Como parte de su trabajo pro bono, Siaci ha estado involucrada en esfuerzos para lograr la justicia internacional y la rendición de cuentas en nombre de las víctimas de violaciones de derechos humanos y atrocidades masivas. Es la fundadora y vicepresidenta del Rohingya Support Group (RSG), una organización que aboga por la causa de los Rohingya, un grupo minoritario étnico predominantemente musulmán que durante décadas ha sido blanco de una campaña genocida de las autoridades de Myanmar que obligó a la mayoría de sus miembros a refugiarse en la vecina Bangladesh.

La abogada también integra el grupo de expertos mundiales en derechos humanos, crímenes de guerra y derecho internacional que recientemente produjo un informe independiente que denunció que China está cometiendo genocidio contra la minoría musulmana de uigures en la región de Xinjiang.

Siaci habló con Infobae sobre los principales puntos de crisis en el mundo en medio de la pandemia, la situación de los Rohingya en Myanmar, las responsabilidades del gobierno chino en la persecución de los uigures y las posibles acciones que puede tomar la comunidad internacional para detenerlas.

一Usted escribió sobre el impacto de la pandemia sobre los refugiados en varias parte del mundo, particularmente en Myanmar, Yemen, Libia, Siria. ¿De qué manera la pandemia está afectando a los más vulnerables?

一La pandemia ha exacerbado el sufrimiento de los refugiados y los desplazados por la fuerza. En muchas regiones del mundo más afectadas, incluidas África y el Sudeste Asiático, es espantoso ver el sufrimiento de los refugiados y los desplazados en todo el mundo con la comunidad internacional en silencio y mirando hacia otro lado, en particular cuando se trata de unir esfuerzos para luchar la pandemia con vacunación y otros esfuerzos, cuando se trata de tomar medidas para proteger a los refugiados y víctimas de la guerra y los conflictos internacionales. Tomemos el ejemplo de los campos de refugiados Rohingya en Cox’s Bazar, Bangladesh, donde la pandemia trajo nuevos horrores a la calamidad existente. Es el campamento de refugiados más grande del mundo donde las medidas de contingencia de COVID-19, incluido el distanciamiento social, no son una opción. Se han endurecido las restricciones al movimiento, el trabajo y la educación. El acceso a alimentos, agua potable, saneamiento y atención médica se vio aún más limitado desde el comienzo de la pandemia. Los Rohingya actualmente viven en las condiciones más abyectamente inhumanas, esperando un lugar al que llamar hogar.

一¿Algunos países están usando las medidas del covid-19 como justificación para ignorar la crisis y aceptar a los refugiados?

一Por supuesto, los gobiernos no están haciendo lo suficiente para aliviar la difícil situación de los refugiados y los desplazados por la fuerza. Ciertamente, existe una fatiga del donante. Pero no se trata solo de proporcionar suficiente ayuda y asistencia financiera a los refugiados en los países donde han encontrado refugio, sino que también hay una falta de compromiso por parte de los gobiernos para ayudar en términos de reubicación de refugiados en terceros países . En los Estados Unidos con la administración Biden, ha habido una reversión de los límites de refugiados de la era Trump y esa es una buena iniciativa de política. Pero en todo el mundo, en Europa, todavía hay mucha renuencia a aceptar refugiados. La pandemia también ha exacerbado las violaciones de derechos humanos en muchos países, la situación en Myanmar y China proporciona ejemplos vívidos, porque los gobiernos están distraídos al abordar las devastadoras consecuencias de la pandemia . Muchos no están enfocados en lo que está sucediendo en el patio trasero de otros países en términos de violación de los derechos humanos.

一Frente a esta respuesta inadecuada, ¿Qué soluciones debería adoptar la comunidad internacional para proteger a estas personas?

一Al abordar el tema de los refugiados y los desplazados a nivel mundial, el tema de la protección va de la mano con la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia por los crímenes internacionales cometidos contra minorías étnicas como los Rohingya o los uigures en Xinjiang.

一Usted fue una de los autores de un reciente informe que examinó las violaciones de China a la Convención sobre Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas en Xinjiang. Normalmente pensamos en el genocidio como un asesinato en masa. ¿Puede explicar por qué podemos llamar a lo que está sucediendo en Xinjiang un genocidio incluso si no hay un asesinato en masa en curso?

一Por lo general, pensamos en el genocidio como la matanza masiva de personas. Pero el crimen de genocidio puede cometerse a través de una amplia gama de otras violaciones. En el caso de los uigures, sobre la base de una amplia revisión de la evidencia disponible y la aplicación del derecho internacional a los hechos para demostrar que los 2 elementos requeridos por el derecho internacional para el crimen de genocidio están presentes: 1) acto (o actos) subyacente; 2) actos cometidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. Hay una serie de terminología que se puede utilizar para evitar el uso de la palabra genocidio. La palabra se usa con cuidado debido a las implicaciones legales internacionales en una situación en la que se ha cometido genocidio. Es importante señalar que la gente tiende a pensar en el genocidio como el exterminio a través de la matanza en masa, pero el genocidio se puede cometer a través de una amplia gama de otras violaciones internacionales, incluida la violación y otras formas de violencia sexual que, si se cometen con la intención de destruir un grupo puede ser un acto constitutivo de genocidio.

En el caso de China, lo que estamos viendo son hechos y no opiniones, hechos indiscutibles porque se basan en evidencias abrumadoras que fueron recolectadas, corroboradas, verificadas y las evidencias sustentan las alegaciones. La evidencia incluye comunicaciones públicas del Estado chino (por las propias admisiones y declaraciones del gobierno chino), incluida la declaración sobre la existencia de una amplia red de centros de detención, campos de internamiento, prisiones y para qué se utilizan esas estructuras, llamadas de “transformación educativa” que implica “correcciones de comportamiento” entre otras formas vagas de “entrenamiento”, siendo todas ellas, por supuesto, eufemismos para el confinamiento extrajudicial y adoctrinamiento; las pruebas también incluyeron comunicaciones estatales chinas filtradas, testimonios de testigos presenciales y métodos de investigación de código abierto , como el análisis de imágenes satelitales públicas, el análisis de la información que circula en la Internet china y otras fuentes disponibles. Así que fuimos a donde nos llevaron los hechos y las pruebas, todo lo cual es particularmente probatorio de genocidio e “indicativo de intención genocida”. Y dado que estas políticas se planifican, coordinan e implementan sistemáticamente en el escalón más alto del gobierno y perpetradas por agentes del estado que comprometen la responsabilidad del Estado chino, el informe llegó a la conclusión de que China tiene la responsabilidad del Estado por cometer genocidio contra los uigures en violación de la cada disposición del artículo II de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Guardias de seguridad a las puertas de lo que se conoce oficialmente como un centro de educación de habilidades profesionales en el condado de Huocheng en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, 3 de septiembre de 2018. (REUTERS/Thomas Peter)

一En Xinjiang los informes hablan de abusos sexuales, esterilizaciones forzadas. Una vez más, las mujeres son el principal objetivo.

一El genocidio tiene implicaciones de género. Los hombres mueren. Las mujeres y las niñas son violadas. La violencia sexual se ha convertido en un arma estratégica de guerra . De lo que estamos hablando aquí es de la violación como política oficial de guerra en una campaña genocida por la dominación política. Lamentablemente, la violencia sexual se ha vuelto endémica en los conflictos internacionales modernos porque: 1) Desvía la atención internacional; 2) No tiene prácticamente costo operativo para los perpetradores; 3) Tiene resultados sorprendentemente efectivos. A través de la violación por motivos étnicos, los perpetradores limpian étnicamente el territorio (porque las víctimas de violación nunca regresan al lugar donde fueron violadas) y ese es el objetivo militar final. También es importante señalar que el estigma asociado con la violación y la violencia sexual de mujeres y niñas y la violación es potente en algunas culturas en particular, incluida la cultura musulmana . La violación es un tabú en la sociedad musulmana. Las víctimas de violación son condenadas al ostracismo, marginadas y rechazadas por su propia familia y comunidad, y eso es lo que generalmente conduce a la destrucción de la familia y, en última instancia, de la comunidad. Equivale a una muerte lenta del grupo.

一¿Qué puede hacer la comunidad internacional para obligar a China a detener las violaciones? Usted habló sobre un posible boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing.

一Un boicot a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, o los esfuerzos que podrían llevar el juego a otro país no serían solo simbólicos; podría ser eficaz en términos de persuadir a las instituciones legales internacionales para que inicien una investigación relacionada con las acusaciones de genocidio en Xinjiang .

一¿No es un riesgo tildar a un país de genocida y luego seguir haciendo negocios como si no pasara nada? ¿Esto no puede hacer que el reclamo sea menos efectivo en casos futuros?

一Los gobiernos tienden a mirar las situaciones de abusos de los derechos humanos y atrocidades masivas que tienen lugar en otros países a través de la mirada cortoplacista de sus intereses nacionales. Y esto es aún más cierto cuando se trata, por ejemplo, de China, el primer rival geopolítico de Estados Unidos y la segunda economía más grande del mundo. Y esto es lamentable. Por otro lado, China ha estado llevando a cabo una campaña maliciosa e insidiosa con el objetivo de reprimir a los críticos del trato de China a las minorías étnicas y ha tenido bastante éxito . Están invirtiendo millones de dólares en una campaña concertada de propaganda.

一¿Qué puede hacer la sociedad civil?

一Los uigures necesitan protección, pero también es muy importante seguir caminos hacia la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes y atrocidades que se han cometido contra ellos.

SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ROHINGYA

Durante la entrevista con Infobae, Siaci también habló extensamente sobre la situación de los Rohingya, la minoría musulmana perseguida en Myanmar. Explicó que en agosto de 2017, décadas de persecución contra la minoría étnica Rohingya en el noroeste de Myanmar dieron un giro brutal. El Estado de Myanmar y sus agentes, con el pretexto de fortalecer la seguridad y aliviar las tensiones, atacaron sistemáticamente las aldeas Rohingya. Quemaron casas, violaron a mujeres y mataron a supervivientes. Miles de mujeres Rohingya, algunas de ellas niñas de hasta siete años, fueron atadas por el cabello y las manos a los árboles y violadas en grupo por hombres que vestían uniformes militares o policiales. La campaña provocó 10.000 muertos y más de 750.000 rohingya huyeron a Bangladesh y se unieron a su tumultuosa avalancha de 300.000 Rohingya que habían sido desplazados durante oleadas de violencia anteriores.

En total, más de un millón de Rohingya, la mitad de los cuales son mujeres y niños, han sido expulsados de Myanmar en circunstancias en las que está claro que la intención es expulsarlos permanentemente de su tierra natal. Actualmente viven en condiciones inhumanas en el campamento de refugiados más grande del mundo, esperando volver a casa. A pesar de los reiterados llamamientos a las autoridades de Myanmar para que actúen de nuevo y acepten un seguimiento independiente de la situación, el Gobierno de Myanmar, un régimen tan divorciado del estado de derecho, negó los hechos y no se inmutó.

Cientos de rohingyas a bordo de un barco que los trasladará a la isla de Bhasan Char en Chattogram, Bangladesh, el 4 de diciembre de 2020. (REUTERS / Mohammad Ponir Hossain)

La violación masiva y otras formas de violencia sexual fue un componente prominente, de hecho, un componente central de la campaña genocida planificada, coordinada e implementada en el escalón más alto del gobierno y el estamento militar de Myanmar.

Para Siaci, “a la luz de la situación actual en Myanmar, será difícil, si no imposible, que los Rohingya sean repatriados a Myanmar. Su actual situación humanitaria espantosa en Bangladesh es de tal magnitud que la participación de los gobiernos para encontrar una solución a los refugiados Rohingya es imprescindible. Aunque la opción de reasentamiento en terceros países no es la mejor opción porque el objetivo de las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar desde el principio fue desarraigar a los rohingya y expulsarlos permanentemente de su tierra natal. Sin embargo, para Siaci, “a la luz De la situación actual en Myanmar, tal vez el reasentamiento sea la opción más segura que debería considerarse por el momento hasta que la situación en Myanmar permita el regreso “voluntario, seguro y digno” a su tierra natal”.

En cuanto a los casos en los los tribunales internacionales para que los responsables de las violaciones rindan cuentas, Siaci explicó que “hay 2 vías para buscar justicia y rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos contra los Rohingya: 1) responsabilidad penal individual y 2) responsabilidad del Estado de Myanmar: hoy, tenemos tres procedimientos en curso ante cortes y tribunales internacionales y nacionales:, el 14 de noviembre , 2019, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, como deportación, actos de persecución y otros actos inhumanos, cometidos contra la población Rohingya de Myanmar a partir del 1 de junio de 2010; El procedimiento de la CPI busca responsabilizar a las personas responsables de los crímenes contra los rohingya. En noviembre de 2019, actuando en nombre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) de 57 miembros, Gambia presentó una acción ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el organismo de la ONU que resuelve las disputas entre estados soberanos. El procedimiento de la CIJ busca responsabilizar a Myanmar por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Además, en noviembre de 2019, se presentó un caso separado ante un tribunal nacional en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal. El caso nombra a varios altos funcionarios de Myanmar y busca sancionar a los responsables de cometer genocidio contra los Rohingya”.

La premio Nobel Aung San Suu Kyi al hablar en la audiencia en La Haya contra la acusación de genocidio en su país el 11 de diciembre de 2019. La líder birmana está presa tras el golpe de estado militar (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

“Actualmente nos encontramos en una situación de ‘esperar y ver’”, dijo la abogada. “En enero de 2021, 10 días antes del golpe militar, Myanmar presentó una objeción preliminar ante la CIJ para impugnar la jurisdicción de la Corte. La respuesta de Gambia a la objeción jurisdiccional de Myanmar debe presentarse el 20 de abril de 2021. Se espera que la Corte celebre una audiencia sobre el tema, muy probablemente en junio o julio de 2021″.

No obstante, el reciente golpe militar en Myanmar aumentó la incertidumbre.

“A la luz de la situación actual en Myanmar, la pregunta que surge es. ¿Myanmar participará en los procedimientos de la Corte? ¿O cambiará su estrategia de compromiso con la Corte?”, dijo Siaci. “Recordemos que la ex consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue agente del Estado de Myanmar ante la CIJ y llevó al equipo a La Haya para “defender el interés nacional de Myanmar”.

“Aung San Suu Kyi fue arrestada después del golpe”, agregó Siaci. “Su adjunto en la delegación ante la CIJ, Kyaw Tint Swe, también ha sido arrestado. Ambos están actualmente detenidos y ya no responderán el correo de la Corte. ¿Se enviará la correspondencia de la Corte a la embajada de Myanmar en los Países Bajos? ¿Seguirá el embajador respondiendo y recibiendo instrucciones de la junta militar?. ¿O denunciará a los militares como lo hizo el embajador de Myanmar en la ONU y el embajador en el Reino Unido más recientemente?. Será interesante ver quién representará al Estado de Myanmar ante la CIJ en el futuro. ¿Será alguien del régimen o alguien del Comité Representante de Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)? También debemos tener en cuenta que en el caso de que Myanmar decida no comparecer, la Corte puede proceder con el caso en el fondo independientemente”.

Siaci también habló sobre la importancia de que otros estados “intervengan” en el caso presentado por Gambia ante la CIJ, así como la necesidad de permitir una participación significativa de las víctimas Rohingya en los procedimientos de la CIJ. Un proceso que ayudará a llevar las víctimas desde el margen y ponerlas a ellas y sus historias en el centro de la lucha por la justicia.

