Cómo es el USS Makin Island, el “pequeño portaaviones” enviado por Estados Unidos al Mar de China Meridional

El USS Makin Island (LHD 8) en Hong Kong (Keystone/Zuma/Shutterstock/Archivo)

Con sus 41.000 toneladas de desplazamiento a cuestas, el enorme USS Makin Island, un buque de asalto anfibio de la marina de los Estados Unidos, navegó el miércoles por el Estrecho de Malaca en el Mar de China Meridional en el medio de tensiones crecientes entre Washington y Beijing.

El despliegue del Makin Island, acompañado del buque de apoyo USS San Diego, en la región del sureste asiático se suma a la del portaaviones de propulsión nuclear USS Theodore Roosevelt en Malasia y de los destructores USS Mustin y USS John McCain en el Mar de China Oriental.

En conjunto forman una enorme y muy poderosa flota de guerra que fue captada vía satélite por la Iniciativa de Investigación de Situación Estratégica del Mar de China Meridional (SCSPI), una organización con sede en Beijing, y cuya presencia demuestra las intensiones de Washington de responder a los crecientes despliegues y maniobras militares de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China en los últimos tiempos.

El USS Makin Island mostrando parte de su componente aéreo (Keystone/Zuma/Shutterstock)

El USS Makin Island, un buque de asalto anfibio de la clase Wasp, no tiene el tamaño ni el poderío de un portaaviones de propulsión nuclear estadounidense como aquellos de la clase Nimitz (la misma del Theodore Roosevelt) o el más moderno de la clase Gerald Ford, ambos con desplazamientos superiores a las 100.000 toneladas. Pero eso no debe sugerir que la nave, considerada un “pequeño portaaviones” por la marina estadounidense, no sea capaz: tiene un componente aéreo avanzado, lleva un nutrido armamento defensivo y puede transportar y desplegar 1.600 infantes de marina, además de un desplazamiento de 41.000 toneladas.

De acuerdo a información oficial de la Marina de Estados Unidos, los buques de asalto anfibio de la clase Wasp están diseñados para apoyar las operaciones del Cuerpo de Marines, es decir la infantería de marina encargada de realizar los asaltos anfibios. De esta forma, se trata de naves que deben entrar en un teatro de operaciones cargado de amenazas con el objetivo de montar rápidamente una operación de desembarco en playas controladas por fuerzas enemigas.

Esto significa que, en teoría, uno sólo de estos buques multipropósito puede no sólo desplegar las tropas para ejecutar un desembarco sino también proveer el apoyo aéreo para estas operaciones. En la práctica, sin embargo, un desembarco sería asistido por una enorme flota.

El USS Makin Island lleva hasta 6 cazas furtivos de aterrizaje y despegue vertical F-35B Lightning II (REUTERS/Issei Kato/Archivo)

Así, sus cubiertas no están preparadas para la operación de aviones de combate embarcados convencionales, como los F/A-18 SuperHornet o los F-35C Lightning II (la versión para portaaviones del más moderno caza estadounidense). Pero sí permiten el funcionamiento de 4 helicópteros de ataque (AH-1W Super Cobra), 16 helicópteros de transporte (CH-46 Sea Knight y CH-53E Sea Stallion), y de aeronaves de aterrizaje y despegue vertical o en pistas reducidas como el MV-22 Osprey. Con respecto a esta última capacidad, los buques de la clase Wasp portaban en el pasado la versión estadounidense del mítico caza británico Harrier (el AV-8B Harrier), aunque en los últimos años han comenzado a desplegar en su reemplazo a 6 F-35B (la versión de aterrizaje y despegue vertical del poderoso caza furtivo).

Fabricados por los astilleros Northrop Grumman Ship Systems Ingalls Operations en Pascagoula, Mississippi, el primer buque de la clase Wasp entró en servicio en 1989 y el último, el Makin Island (código LHD 8), en 2009, En total se han construido 8 de estas naves, las más grandes de su tipo en el mundo.

Al igual los otros buques de la clase, el USS Makin Island está propulsado por dos turbinas de gas alimentadas por combustible convencional y con un total de 70.000 caballos de fuerza, aunque el LHD 8 cuenta también con un sistema de propulsión auxiliar eléctrico APS diseñado para reducir costos operativos. Posee una eslora (largo) de 253 metros y una manga (ancho) de 31 metros, con un desplazamiento de unas 41.000 toneladas a plena carga.

El USS Makin Island puede transportar 1.600 infantes de marina y los medios necesarios para su desembarco, como este vehículo de asalto anfibio AAV-7A1 (REUTERS/Eloisa Lopez/Archivo)

El buque está tripulado por 994 marinos y 65 oficiales, y puede transportar 1.687 infantes de marina (el equivalente aproximado a un batallón) y sus correspondientes vehículos de desembarco. En comparación, un portaaviones de la clase Nimitz lleva una tripulación de 5.000 hombres, entre marinos y aviadores.

Además del componente aéreo, el Makin Island cuenta para su defensa con dos lanzadores de RIM-116 RAM y dos lanzadores de RIM-7 Sea Sparrow, ambos misiles antiaéreos. Estos sistemas se complementan con dos cañones automáticos de 20 milímetros Phalanx CIWS, cuatro ametralladoras pesadas calibre .50 y tres ametralladoras pesadas calibre 25 milímetros.

“Los modernos buques de asalto anfibio de la marina de Estados Unidos proyectan poder y mantienen presencia al servir como la piedra angular de las fuerzas expedicionarias”, indica la Marina

A un precio unitario de 750 millones de dólares (de acuerdo al sitio Military Today), contra los 8.500 millones de dólares que cuesta un portaaviones de propulsión nuclear, y costos operativos menores, los clase Wasp, como el Makin Island, son también una opción más versátil para este tipo de despliegues.

