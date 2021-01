El régimen de Beijing ordenó a los medios chinos que censuren la cobertura sobre la investigación de Alibaba

El fundador del grupo tecnológico Alibaba, Jack Ma

El régimen de China ha exigido a los medios del país que censuren los informes sobre una investigación antimonopolio contra el grupo tecnológico Alibaba, cuyo fundador Jack Ma ha desaparecido a medida que aumenta el declive y las malas noticias para su imperio empresarial, según personas familiarizadas con el tema.

La medida tomada por las autoridades del régimen para ejercer control sobre la cobertura de los medios sobre el grupo empresarial, muestra que el tema se ha convertido en una cuestión de sensibilidad política nacional en China.

Beijing ha tomado medidas enérgicas en los últimos meses contra el grupo empresarial de Ma. La oferta pública inicial de 37 mil millones de de dólares de Ant Group, afiliada de pagos de Alibaba, fue cancelada por las autoridades a última hora el pasado noviembre, mientras que al mes siguiente, los reguladores de la competencia anunciaron una investigación antimonopolio sobre Alibaba.

En su última aparición pública en octubre, Ma, una de las personas más ricas del país, pronunció un discurso criticando a los bancos estatales y reguladores financieros de China.

A fines de diciembre, el brazo de propaganda del régimen chino ordenó a los medios de comunicación que “invoquen estrictamente” la línea oficial sobre la investigación antimonopolio de Alibaba y que “no hagan cambios ni se involucren en análisis extensos sin permiso”.

“Si algún anuncio de la empresa se opone a la postura oficial, no publique, no vuelva a publicar, no cite a medios extranjeros”, dijo la directiva, según dos testigos que la leyeron.

El portavoz del medio People’s Daily, ha criticado a la industria tecnológica de China por perseguir una “concentración de mercado cada vez mayor”, diciendo que aumentar la supervisión del mercado es importante para el sano desarrollo de la economía.

El logo del grupo empresaria Alibaba

“Esta medida es severa e inusual”, dijo Xiao Qiang, científico investigador de la Escuela de Información de la Universidad de California en Berkeley. “El lenguaje [de la directiva] es bastante similar a las medidas sobre informes de ‘eventos políticos muy importantes’ como el juicio de Bo Xilai”, agregó, refiriéndose al ex político deshonrado y encarcelado de por vida por corrupción.

“Las inversiones de las empresas de Ma están directamente asociadas con algunas de las familias políticas más poderosas de China. El hecho de que esta vez se esté metiendo en problemas con el estado chino probablemente tiene como trasfondo la alta política, no solo porque pronunció un discurso que pudo haber afectado a Xi [Jinping, el presidente de China] o a algún otro funcionario del partido“, dijo el Sr. Xiao.

Xi estuvo involucrado en la decisión de detener la OPI de Ant, según personas cercanas a los eventos. Las acciones de Alibaba han caído alrededor de un 30 por ciento en las semanas posteriores.

“Creo que Beijing todavía le tiene miedo a Alibaba hasta cierto punto. . . El gobierno cree que está siendo cuestionado“, dijo un empleado de los medios estatales.

Los medios no oficiales en China, como los blogs en línea, han seguido especulando sobre el paradero de Ma, aunque varios han sido censurados.

Su empresa ha estado bajo el escrutinio de varios departamentos gubernamentales desde que la OPI de Ant, que habría sido la más grande del mundo, fue destruida por los reguladores.

Además de la investigación antimonopolio sobre Alibaba, el banco central de China planea crear y regular directamente la unidad de préstamos al consumidor de Ant y otras partes de su empresa fintech, según personas informadas sobre las discusiones.

La represión contra Ma ha generado preocupación entre los inversores y empresarios de que las medidas políticas van más allá de la regulación y se tratan más de política y muestran al multimillonario tecnológico quién es el jefe máximo.

El fundador del grupo empresarial Alibaba, Jack Ma

En noviembre, el vicepresidente del brazo de propaganda estatal dijo en una conferencia a los medios de comunicación chinos que “estén muy atentos al riesgo de que el capital controle la opinión pública”.

El mes pasado, la plataforma de medios Huxiu, respaldada por Alibaba, tuvo que detener sus operaciones durante un mes después de publicar un editorial que advirtió contra el castigo excesivo de los grupos tecnológicos de China.

El editorial argumentó que los monopolios comerciales estadounidenses habían ayudado al país a lograr el dominio del mercado global, mientras que las firmas tecnológicas de China no eran lo suficientemente grandes como para justificar investigaciones antimonopolio.

“Cuando se trata de empresas chinas que se enfrentan al mundo, no se puede confiar únicamente en Huawei, sino también en Tencent, Alibaba, ByteDance, Baidu, Xiaomi, BYD”, concluyó, refiriéndose a algunas de las principales empresas de tecnología de China.

