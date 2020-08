“Xi Jinping hizo que China sea el enemigo del mundo y se encamina hacia el desastre”

Cai Xia, la profesora de la Escuela Central del Partido Comunista y el presidente Xi Jinping (Infobae)

Una ex académica de la institución que forma a los integrantes del Partido Comunista Chino (PCC) fue expulsada de ese órgano luego de que se filtraran audios en los cuales cuestionaba con severidad el manejo que Xi Jinping estaba haciendo del país como presidente. Cai Xia representa la última intelectual castigada por el régimen, luego de que varios de ellos fueran detenidos o judicializados por cuestionar la máxima institución de la nación asiática.

Cai Xia, ex profesora de la Escuela Central del Partido -donde se formaron todos los altos jerarcas chinos- fue expulsada de la institución tras la filtración de sus críticas al jefe de estado. En una entrevista exclusiva con el diario inglés The Guardian, la académica acusó a Jinping de “estar matando el país” y dijo que lo convirtió en “el enemigo del mundo”.

“Bajo el régimen de Xi, el PCC no es una fuerza para el progreso de China. De hecho, es un obstáculo para el progreso de China. Creo que no soy la único que quiere irse de este partido. A más personas les gustaría retirarse o abandonarlo. Tenía la intención de dejar el partido hace años cuando no había más espacio para hablar y mi voz estaba completamente bloqueada”, remarcó la pensadora.

Luego de que este lunes fuera confirmado su apartamiento del órgano rector del régimen, Cai Xia dijo sentirse aliviada y libre al no permanecer más a aquella institución. “Ahora tengo mucha más libertad. Mi discurso está libre de restricciones. Solo soy responsable de mi propia conciencia y principios“, dijo en diálogo con el medio británico.

Xi Jinping camina en el Congreso Nacional Popular Chino en Beijing, en una foto de archivo de mayo pasado (Reuters)

Además, la profesora indicó que Xi Jinping posee un “poder irrefrenable” y que la mayoría de sus decisiones fueron equivocadas, como el manejo de la crisis del coronavirus, que fue tapado al mundo y generó una pandemia de proporciones explosivas en términos sanitarios, económicos y humanitarios.

Sobre el brote de COVID-19, Cai Xia expresó: “Si lo supo el 7 de enero, ¿por qué se demoró hasta el 20 de enero para anunciar el brote? En otras palabras, el hecho de que la gente le ocultara la noticia es el resultado del sistema“, dijo en alusión a la excusa del régimen que dice que fueron las autoridades de Wuhan las que no informaron sobre la incipiente cepa mortífera. “Pero cuando supo de la situación el 7 de enero, no la hizo pública ni movilizó recursos. Entonces, ¿no debería asumir la responsabilidad?”.

“Cuando nadie puede oponerse a él, eso significa que su poder es ilimitado. Ha hecho del mundo un enemigo. En casa, todos estos grandes problemas le quedan a él para decidir. En otras palabras, ya sea un tema nacional o internacional, es muy difícil para otros restringirlo. Es inevitable que su juicio y sus decisiones se equivoquen”, añadió la intelectual, cuya voz refleja una creciente disconformidad dentro del PCC como de otros órganos rectores del régimen.

Cai Xia dijo que Xi Jinping convirtió a China en un país "enemigo del mundo"

Cai Xia señaló que lo que ocurre con el poder que tiene Xi Jinping es un “círculo vicioso” y que “los de abajo tienen demasiado miedo de decírselo y se siguen tomando decisiones equivocadas hasta que la situación se sale de control. En este círculo vicioso, no hay forma de evitar que el país se deslice hacia el desastre”.

“Los que están dentro del partido entienden qué dirección es la correcta y cuál es un callejón sin salida. Estamos entre un grupo de cuadros que empezaron nuestros puestos después de la reforma y apertura. Por eso digo que todos tienen muy claro lo que está sucediendo”, concluyó la ex profesora de la Escuela Central del PCC.

Otros casos de persecución

El académico chino Xu Zhangrun, crítico con Xi Jinping, y que fue puesto en libertad a mediados de julio tras siete días arrestado, ha sido despedido por la universidad de Beijing de Tsinghua, donde ejercía como profesor de Derecho, informó la radiotelevisión hongkonesa RTHK.

En declaraciones a ese medio, Xu detalló que la Universidad de Tsinghua alegó “corrupción moral” como motivo del despido, una decisión que el profesor no llevará ante la justicia. El académico, de 58 años, dijo a la emisora que aceptará las consecuencias y aseguró no tener planes de cara al futuro.

El pasado día 6 amigos y compañeros de trabajo del profesor confirmaron en grupos de mensajería instantánea que el profesor fue puesto bajo arresto en domicilio, situado en las afueras de Beijing. Asimismo, consideraron que la acusación de solicitar servicios de prostitución es falsa y busca únicamente mancillar su nombre.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El académico chino Xu Zhangrun, crítico del presidente Xi Jinping, fue despido de una universidad en Beijing