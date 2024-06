Decapitaron a un comerciante que fue reportado como desaparecido en Cesar: había recibido misteriosa llamada

Los familiares y allegados piden apoyo para el ciudadano - crédito Colprensa y redes sociales

Un violento ataque en contra de un comerciante del departamento del Cesar generó conmoción en la población, puesto que lo decapitaron, abandonaron su cuerpo en un lugar y su cabeza en otro lugar. Así lo confirmaron las autoridades en la jornada de la tarde del 29 de junio de 2024.

La víctima fue identificada como Bladimir Suárez Gallego, que fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el jueves 27 de junio. El ciudadano fue encontrado sin vida en inmediaciones de la vereda Salsipuedes, jurisdicción de La Jagua de Ibirico, en el Cesar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo de Suárez Gallego fue hallado decapitado en una zona boscosa y su cabeza se encontraba a 800 metros de distancia, por lo que el asesinato generó rechazo.

La búsqueda comenzó por iniciativa de la familia del comerciante, con el apoyo de vecinos y amigos que se mostraron preocupados ante su desaparición. Fue este equipo de búsqueda improvisado el que realizó el macabro hallazgo y se comunicaron de inmediato con las autoridades.

Un tío de la víctima relató lo siguiente: “Encontramos, primero, la cabeza y luego hallamos el cuerpo tendido en la maleza. Los de criminalística hicieron la inspección y se lo llevaron para la morgue de Valledupar”, citado por El Tiempo. Bladimir Suárez Gallego era conocido por la comercialización de carne en la región.

El día de la desaparición del comerciante

El día de su desaparición, Suárez Gallego salió hacia su finca en zona rural en compañía de un menor de edad. Los relatos de sus seres queridos indican que una llamada telefónica lo hizo alejarse del lugar y nunca regresó.

Después de esto, su motocicleta fue localizada en la entrada de la finca, lo que complicó aún más la situación de búsqueda. El menor que lo acompañaba indicó que el comerciante recibió una llamada en la finca y se dirigió hacia la parte trasera del predio, sin volver a aparecer. La preocupación aumentó cuando pasaron las horas sin tener noticias del ciudadano.

El crimen sorprendió a la comunidad local, teniendo en cuenta que consideraban al comerciante como una persona muy apreciada. Las autoridades del Cesar han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que llevaron al asesinato de Bladimir Suárez Gallego, pues todo parece indicar que no tendía enemigos.

Consejo de seguridad

Ante la gravedad de la situación, se adelantó un encuentro en el que hicieron presencia el alcalde del municipio, Leonardo Hernández Cataño, demás autoridades locales y la fuerza pública, los cuales expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en el departamento.

“Fue un crimen de sevicia, como si se tratara de una venganza, esto no se veía desde la época de la violencia por el conflicto armado. En los diferentes consejos de seguridad que hemos hecho se ha pedido el aumento de pie de fuerza, y nos han ayudado con auxiliares de Policía que están en parques y a las afueras de los colegios evitando principalmente el consumo de droga. Pero esto no es suficiente, necesitamos inteligencia acciones concretas, la comunidad siente temor y no denuncia las ollas de microtráfico”, explicó Hernández Cataño.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades, por lo que se pide apoyo a la comunidad para que denuncien en dado caso de que tengan cualquier información que pueda conducir a los uniformados a dar con el paradero de los asesinos.

Entre tanto, se continúa trabajando en fortalecer la presencia policial en el sector, cuyos habitantes se mostraron atemorizados por este nuevo acto de violencia y aseguran que podría volver a pasar, si no se toman medidas contundentes.