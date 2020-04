El año pasado, y cuando parecía que el mundo –excepto el cercano al horror– había olvidado a Chernobyl, una serie de HBO y la británica Sky (cinco capítulos) no solo reflotó aquel espanto: una encuesta entre más de ochenta mil televidentes la votó como “la mejor de la historia” (promedio: 9,7 puntos sobre 10), superando a viejas y nuevas: The Good Fight, Killing Eve, Veep, Fleabag, Breaking Bad, Band of Brothers, Planeta Tierra y (créase o no) Game of Thrones.