Durante esos días se produjeron los mayores excesos por parte de los miembros de la fuerza policial iraní. De acuerdo a la descripción hecha por los periodistas Farnaz Fassihi y Rick Gladstone del diario The New York Times, durante esos días se vivieron las ejecuciones masivas. La mayoría de los manifestantes -y víctimas- tienen entre 19 y 26 años: son los que poseen menores ingresos y quienes no muestran temor ante la estructura asesina iraní .