Sobre el futuro de su país, Sierra Madero no es optimista. Opina que el postsocialismo, como ha ocurrido en otros países, significa más pobreza y más desigualdad y cita a Katherine Verderey, autora de "What was Socialism and What is Next?" (¿Qué fue el socialismo y que es lo siguiente?): "el socialismo es la ruta más larga y dolorosa para ir del capitalismo al capitalismo".