"Estoy tan segura hoy como hace tres años que en una democracia, si se le da a la gente una opción de elegir, se tiene el deber de implementar lo que decide. He hecho todo lo posible para lograrlo. Negocié los términos de nuestra salida y una nueva relación con nuestros vecinos más cercanos que protegen los empleos, nuestra seguridad y nuestra unión. He hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente, no he podido hacerlo", siguió.