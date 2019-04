Su intercambio con el juez de la Corte Suprema pasó a la historia. Felix Frankfurter le preguntó: "¿Sabe usted, señor Karski, quién soy yo? ¿Sabe que soy judío?" Tras el relato estremecedor Frankfurter hizo silencio. Luego dijo: "Un hombre como yo debe ser absolutamente franco. De modo que le digo: No estoy en condiciones de creer lo que usted dice". Karski le aseguró que no mentía. Frankfurter respondió: "No digo que mienta. Digo que no puedo creer lo que me está contando".