Los videos dieron la vuelta al mundo y pusieron el foco del conflicto en la situación del piloto, al punto de que el ministerio de Electrónica y Tecnología Información de la India pidió a la red social YouTube que diera de baja 11 links en los que podían ser vistos, de acuerdo al periódico The Times of India. No se sabe al momento si la compañía aceptó el reclamo.