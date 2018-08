Más tarde, en entrevistas a televisiones nacionales, quiso matizar que no se le puede prohibir la entrada a un edificio público a nadie, pese a que sean personas 'non gratas'. Así, pese a las quejas que mostró frente a los reportes de los medios de comunicación, sus posteriores declaraciones no dejaron claro si estaba contradiciendo el comunicado que ella misma firmó o si mantenía vigente el veto a los miembros de "La Manada".