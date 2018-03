"Dado que no hay ningún rival fuerte, y que todos esperan que Putin gane, su propio resultado probablemente no sea muy informativo. Pero hay que prestarle atención a la asistencia. Considerando los sondeos y la historia reciente, se espera que no supere el 60-65 por ciento. Si termina siendo significativamente menor al 60%, sería una señal de que el poder vertical ruso no es capaz de proveer el resultado que se pretende", dijo a Infobae Ivan S. Grigoriev, profesor de ciencia política en la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación, en San Petersburgo.