"Mi padre compró la botella de Macallan hace 25 años, cuando era gerente de este hotel, y no se había abierto", dijo Sandro Bernasconi, el actual gerente de Waldhaus. "Cuando el señor Zhang me preguntó si podía probar un poco, le dijimos que no estaba a la venta. Cuando dijo que realmente quería probarlo, llamé a mi padre y me dijo que podíamos esperar otros 20 años para un cliente como ese, así que deberíamos venderlo".