Juego mecánico en Feria de Cancún giró sin control con personas a bordo

Un juego mecánico en Cancún sufrió una falla y giró sin control durante 10 minutos. (Captura de pantalla @Chriscosgalla_)

Un video publicado a través de la plataforma TikTok documentó el momento de terror que vivieron varias personas a bordo de un juego mecánico, pues se quedaron atrapadas en él. El incidente ocurrió aparentemente el pasado 9 de enero en la Feria de Cancún, cuando una de las atracciones sufrió una falla debido a la fuerte lluvia que azotó varias zonas del estado sureño.

De acuerdo con la descripción realizada por el usuario identificado en TikTok como @chriscosgalla, el juego que se trataría de “El martillo” no dejó de girar aproximadamente por 10 minutos y nadie podía detenerlo. De igual manera, en el video pueden escucharse los gritos de pánico del grupo de personas.

El “Martillo” consiste en un eje central que realiza un giro de 360 grados para colocar a sus pasajeros de cabeza. Esta popular atracción mecánica puede ser hallada en casi todos los parques de diversiones y resulta atractivo para muchos, debido a la adrenalina que provoca.

Juego mecánico se queda atorado durante 10 minutos por la lluvia en Cancún y no deja de girar.

Asimismo, puede apreciarse una lluvia realmente fuerte que hizo correr a las personas alrededor del juego. Y a pesar de que la Feria de Cancún se ubica sobre la avenida Kabah, justamente a un lado de la Fiscalía de Quintana Roo, usuarios reportaron en redes sociales la nula intervención de las autoridades para atender la falla técnica.

Rápidamente el video se hizo viral, alcanzando los 4,4 millones de reproducciones, más de 292 mil likes y 3 mil comentarios. “Desde que empecé a estudiar ingeniería mecánica, no he vuelto a subirme a juegos de feria”, “Gracias, cada vez refuerzo más mi miedo para no subirme allí”, “ya no me vuelto a subir a ningún juego mecánico”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios expresaron después de ver el videoclip.

Este caso recordó el sucedido en octubre de 2022 en el estado de Guerrero, cuando los momentos de diversión y festejo en una feria local se vieron interrumpidos cuando un juego mecánico sufrió una avería y se desplomó en las alturas, lo que dejó a más de una veintena de personas heridas, según reportes de las autoridades.

En el municipio de Teloloapan, Guerrero, se llevó a cabo una feria local donde una canastilla de un juego mecánico se desplomó

Los hechos ocurrieron en la Expo Feria del municipio de Teloloapan durante la noche del sábado 29 de octubre, día en que comenzó el evento, el cual finalizó hasta el 5 de noviembre.

Durante la velada, la fiesta se cubrió de instantes de angustia cuando poco antes de las 22:00 horas una multitud de personas corría de un lado para otro con sus rostros cubiertos de zozobra, pues en una de las principales atracciones había ocurrido un accidente.

Se trataba del juego conocido como “Sky Flyer”, el cual consiste en una estructura horizontal que eleva una serie de sillas individuales mientras gira 360 grados sobre su propio eje, lo que brinda una vista panorámica del lugar.

Así, mientras las sillas se encontraban girando en las alturas, una falla generó que el juego se desplomara y los tripulantes a bordo cayeran a un costado de la atracción. El momento quedó registrado en un video que al poco tiempo se viralizó en redes sociales.

