“Lo que la FIFA me robó”: así vivieron Angelique Boyer y Sebastián Rulli la final Argentina vs Francia

Angelique Boyer es originaria de Francia y Sebastián Rulli de Argentina (Foto: Twitter/memexst/ Instagram/@sebastianrulli)

La pasión por el fútbol rompe cualquier barrera como el idioma, las fronteras o incluso una profesión ajena al deporte, pero también puede crear tensión y más cuando una pareja conformada por diferentes nacionalidades apoya a su selección, algo que le pasó a Angelique Boyer y Sebastián Rulli la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Aunque la pareja de actores están nacionalizados como mexicanos, él es de Argentina y ella de Francia, razón por la que la expectativa por sus reacciones era de lo más esperado entre sus fans, pues el resultado solo le daría a uno de los dos la oportunidad de festejar el triunfo de su nación de origen.

Durante la noche del sábado 17 de diciembre la protagonista del melodrama Teresa compartió un momento íntimo con el actor de Televisa, donde se les podía ver desde su cama, abrazados y viendo un emotivo video en Instagram de lo que pasaría con la Scaloneta y el último mundial de Lionel Messi. Recargada en su pecho, aseguró que podía escuchar los latidos de él por la emoción, a lo que Rulli eufórico contestó: “Mañana vamos Argentina, carajo”.

(Foto: Instagram)

“Estás muy emocionado, no me puedes engañar a mí, porque hasta se te salió una lágrima”, expresó Angelique a lo que Sebastián agregó: “Sí me emociona porque mañana vamos a ser campeones, pero vámonos a dormir porque mañana hay que madrugar”.

Para ver la transmisión del partido, la pareja que lleva más de 10 años de relación sentimental portó las respectivas playeras de las selecciones que apoyaban por haber nacido ahí, así como detallaron que alimentos estaban consumiendo y que eran típicos de Argentina y Francia, aumentando la expectativa porque estaban mezclando sus culturas.

“Ya estamos listos, listo, esperando el partido, desayunando Cruasán y su lucha con la media luna, entre la Baguette y el choripán, entre la crepa y el panqueque. ¡Vamos Argentina, carajo!, gritó el actor mientras ella hacía lo mismo pero mencionaba a Francia.

En otra serie de insta stories el actor que ha protagonizado telenovelas como Amores verdaderos (2012), Tres veces Ana (2016 o Papá a toda madre (2017) compartió su euforia por ver a su ídolo en dicha área, Lionel Messi, y la selección que se coronó como campeona del Mundial Qatar 2022 y con ello lograron conquistar también el título de tricampeones en el evento deportivo más grande del mundo.

La pareja compartió alimentos típicos de Argentina y Francia (Foto: Instagram)

Sin embargo, la derrota de Francia ha hecho que internautas se burlen de la situación haciendo referencia a una popular telenovela que protagonizaron en el año 2013 y recientemente Televisa la retransmitió dándoles grandes niveles de audiencia que incluso superaron a los horarios estelares de la televisora: Lo Que La Vida Me Robó.

“Ahora sí aplica en esta historia el nombre de la telenovela pero con una pequeña modificación: Lo Que La FIFA Me Robó”. “Sebastián y Angelique protagonizando un tierno pero extraño momento en redes sociales, mientras ambos defendían a su nación de origen, desde México y estando naturalizados como mexicanos”. “Las fotos que he visto sobre telenovelas pero con el cambio de título son de las mejores en este mundial 2022″. “No sé nada de fútbol pero sí entendí por completo la referencia a la novela ja,ja, ja”, reaccionaron los fans.

Sebastián Rulli rompió en llanto tras victoria de Argentina en la Copa Mundial Qatar 2022

El actor rompió en llanto tras victoria de Argentina (Foto: Instagram/@sebastianrulli)

La novia del actor argentino compartió en sus redes sociales el emotivo momento que tuvo su pareja, luego de que la selección de la Scaloneta ganara la copa y Lionel Messi se despidiera del popular torneo que ocurre cada 4 años.

