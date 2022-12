La alcaldesa Sandra Cuevas fue captada en una moto de la SSC sin casco, por lo cual fue criticada

La alcaldesa de Cuauhtémoc fue capturada sin casco arriba de una moto (captura de pantalla: Halcon)

A tan solo dos días de que la alcaldesa, Sandra Cuevas Nieves, de la alcaldía Cuauhtémoc solicitaría una licencia para retirarse durante 15 días, se volvió viral un video en el que se le aprecia en una motocicleta sin utilizar casco.

Por medio de la red social Twitter, el miércoles 14 de diciembre de 2022, circuló un clip de 20 segundos en el cual se ve a Cuevas abordo de una moto perteneciente a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), en el que se le cuestionó cuál era el motivo por el que no portaba un casco, a lo que ella respondió que por las prisas ya no le había dado tiempo de tomarlo.

“Alcaldesa, el caso”, se escuchó decir a un ciudadano.

“Me salí rápido y ya no agarré casco. Ya ni modo, cuando te toca, te toca”, respondió Sandra Cuevas.

Contestación que no le agradó a los usuarios de la red, puesto que la cuestionaron por propiciar el descuido de no utilizar dicha medida de seguridad y ser irresponsable al momento de cumplir con la ley.

“Que contestación tan más tonta. Precisamente esto no es un ejemplo. ¿Cuántos accidentes y muertes por este pequeño detalle @SandraCuevas? ¿tiene hijos? Que buen ejemplo: ‘cuando te toca te toca’”, fue uno de los comentarios ácidos y sarcásticos en los que citaron a la alcaldesa.

“Pues es una verdadera imprudencia e irresponsabilidad, lo peor que puedes hacer al subirte a una moto es ir sin casco. En fin ella bien lo dijo, ‘cuando te toca te toca’” y “Pues aquí en Sinaloa les darían una infracción y corralón por no llevar puesto el casco tanto el conductor como el acompañante”, destacando las diferentes sanciones que pueden recibir los usuarios que no cumplan con el reglamento de tránsito.

Ese video es viejo y corresponde al día del sismo del pasado 19 de septiembre, donde, por un tema de urgencia me salí rápido y sin casco.



Pregunta sería: ¿No hay otra alcaldesa en la #CDMX? — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) December 14, 2022

Sin embargo, horas más tarde Sandra Cuevas salió a luz para aclarar que ese video era viejo y que por motivos de urgencia había olvidado colocarse un casco al momento de subirse a la moto: “Ese video es viejo y corresponde al día del sismo del pasado 19 de septiembre, donde, por un tema de urgencia me salí rápido y sin casco. Pregunta sería: ¿No hay otra alcaldesa en la #CDMX?”

A lo que los internautas le contestaron que a pesar de ser un videoclip de hace tres meses, el hecho de que había incumplido con el reglamento de tránsito y que había puesto en riesgo su integridad física no cambiaba.

“En la publicación que subí nunca dije que fuera de ayer. Aquí lo relevante es la forma en que contesta la alcaldesa. Efectivamente, fue del día del temblor hace tres meses, pero aún en esa fecha ya tenía cargo”, recalcó el dueño del post.

Aclaro el autor de la publicación (Captura de pantalla: Rodolfo Dorantes)

“El reglamento no explica que en caso de sismo se puede dejar de usar el casco. Ojalá no arresten al elemento por su irresponsabilidad”, destacando que no porque se tratará de una emergencia tenía el derecho de incumplir con las normas establecidas.

A pesar de los muchos comentarios que criticaron el actuar de la funcionaria, hubo muchos otros en los que la defendieron y mencionaron estar conformes con el gobierno de la alcaldesa: “Les duele y pesa que estés haciendo bien tu trabajo, que buscan tergiversar información. Ya quisiera escuchar noticias buenas y malas de las y los Alcaldes que tiene Morena”.

