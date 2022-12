Ciro Murayama desmintió que sea uno de los dueños de Pumas como se dijo en la mañanera

Foto de archivo de Pumas UNAM antes de un partido del torneo mexicano. Estadio Olímpico, Ciudad de México, México. 31 de julio de 2022. REUTERS/Henry Romero

Luego que en la mañanera de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador se acusó al Consejero electoral, Ciro Murayama, de ser uno de los dueños del Club Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el propio Murayama respondió, calificando como “FALSO” lo que se dijo en Palacio Nacional.

“Un retroceso autoritario”: así calificó Ciro Murayama la aprobación del Plan B de Reforma Electoral de AMLO El consejero del INE acusó que la ley electoral se cambió en San Lázaro con “prisa y sin debate”, y destacó que esta es la primera reforma que surge desde el poder y no de un reclamo opositor VER NOTA

“Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas de la UNAM. FALSO. Soy asociado de la AC (Asociación Civil) de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro. Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU. No tomo decisiones. No recibo un céntimo.” dijo el funcionario autónomo.

Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los @PumasMX



FALSO.



Soy asociado de la AC de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro.



Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU.



No tomo decisiones. No recibo un céntimo.



🧵 https://t.co/p0NCySfmRw — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) December 9, 2022

De hecho, los Pumas de la UNAM no son un equipo privado, como la mayoría de la Liga MX, pues son financiados y administrados por el Patronato del Club Universidad.

“Es lo que ha propiciado AMLO”: Denise Dresser denunció presunto acoso de un simpatizante de Morena La académica denunció que un simpatizante de la llamada 4T la grabó sin su consentimiento, violando su privacidad y protección de datos VER NOTA

Dicho patronato es integrado por 450 miembros, entre universitarios, empresarios y otras personas que aportan recursos al primer equipo de la UNAM. En promedio cada uno de ello paga 7 mil 500 pesos anuales y a cambio reciben dos boletos en grada y un cajón de estacionamiento.

Las grandes decisiones del equipo en realidad son tomados por la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso, el doctor Enrique Graue es quien toma decisiones sobre el destino de los auriazules.

Ciro Murayama criticó el "plan B" de AMLO (INE)