Carlos Rivera fue tacleado por una fan durante un show en vivo; así reaccionó el cantante

El oriundo de Huamantla, Tlaxcala, nació el 15 de marzo de 1986; actualmente tiene 36 años. (Foto Instagram: @_carlosrivera // Captura TikTok)

Una vez más Carlos Rivera se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un incidente en uno de sus espectáculos. Y es que el ganador de la tercera generación de La Academia causa sensación a donde quiera que va y su presentación en Baja California no fue la excepción, pues una fanática no pudo contener su emoción al grado de casi derribarlo sobre el escenario.

Todo ocurrió el pasado sábado 03 de diciembre durante un concierto que ofreció el intérprete de Recuérdame, Te esperaba y 100 años en Mexicali. Carlos Rivera apareció en el centro del palenque luciendo unos pantalones negros ceñidos al cuerpo, una playera blanca y una una chamarra amarilla que usualmente usa en sus shows.

El espectáculo musical iba viento en popa hasta que el cantante estuvo a punto de caer; una mujer que estaba entre las primeras filas del lugar saltó la barda, burló al equipo de seguridad y se estrelló con toda su fuerza contra Carlos Rivera, quien no tuvo tiempo para pensar en lo que estaba pasando y solo evitó tocar el piso.

El momento exacto fue recuperado por una usuaria de redes sociales que no dudó en compartir en su cuenta de TikTok. Como era de esperarse el video se viralizó y su publicación se llenó con reacciones encontradas sobre lo sucedido, pues mientras algunos usuarios aplaudieron la hazaña de la fanática, otros explicaron que fue una falta de respeto para el artista porque invadió su espacio personal.

Antes de anunciar su gira estelarizó "José, el soñador". (Captura: @_carlosrivera/Instagram)

“Pobre, casi le rompe una costilla. Por eso muchos se ponen exigentes en sus conciertos”. “O sea sí, pero con cariño, con cuidado”. “Lo asustó”. “Casi le rompe una costilla al pobre Carlos”. “Que onda con la chava”. “Lo reinició”. “A pesar de todo se portó a la altura”. “Es buena gente y varios lo critican”. “Yo que Carlos le hubiera dicho sí, pero me asustes hija, que no vuelva a pasar”, escribieron.

Por otro lado, varios internautas reconocieron la manera en que reaccionó el esposo de Cynthia Rodríguez, pues consideran que otro artista en su lugar habría hecho hasta lo imposible por quitarse a la mujer de encima, sin embargo, él optó por corresponder al gesto de cariño con un abrazo y accedió a tomarse una foto con ella antes de que se la llevara el equipo de seguridad.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y hasta el momento el ex académico no ha dado declaraciones al respecto.

Los cantantes se casaron en un evento secreto. (Captura de YouTube: CynthiaTV, Captura Instagram: @vengalaalegriatva)

Carlos Rivera confesó que cumplió un sueño de su padre con Cynthia Rodríguez

El oriundo de Tlaxcala sorprendió al confirmar su matrimonio con la también ex académica pero, cuando todo parecía de color rosa sufrió la irreparable pérdida de su padre, José Gonzalo Gilberto Ramírez. A partir de ese momento ha mantenido presente su recuerdo en todas las entrevistas que ofrece.

En septiembre de 2022 concedió una entrevista para el canal de YouTube DeLaRosaTV, durante su llegada al aeropuerto. Sin profundizar en detalles se sinceró sobre el complicado proceso que está viviendo tras el lamentable fallecimiento de su padre el pasado mes de agosto: “Son tiempos duros, pero al final hay muchos compromisos que cumplir y hay que seguir”.

Fue en esa charla donde reveló que logró cumplir uno de sus sueños, verlo casado con Cynthia Rodríguez: “Espero que haya tenido muchas alegrías. Le tocó vivir conmigo todavía este año todavía muchos momentos muy especiales y pues al final la vida decidió que se fuera a descansar, vamos poco a poco”.

