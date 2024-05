AMLO asegura que no hay riesgo para la población tras incendio en Valle de Bravo: “Acudimos pronto”

El presidente López Obrador aseguró que ya se atiende el incendio en el municipio mexiquense. (X/@manriquearturo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación por “magnificar” algunos hechos que ocurren en el país, como lo es el caso de los incendios que se registraron este fin de semana en Valle de Bravo, en el Estado de México, los cuales, dijo, ya están controlados.

Durante su Mañanera de este lunes el presidente López Obrador criticó a medios de comunicación por magnificar algunas noticias, ocasión en la que mencionó los casos del supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México y la escasez de agua.

Fue entonces que tocó el tema del incendio que azota Valle de Bravo, pueblo mágico del Estado de México y de cuya presa se extrae agua para el sistema Cutzamala.

Ya estamos atendiendo lo del incendio de Valle de Bravo. Acudimos pronto, pero era toda una campaña”, criticó el presidente al criticar su amplia difusión en medios de comunicación.

El presidente defendió el actuar de México en la pandemia, asegura que se evitaron muchas muertes. Foto: Gobierno de México

Añadió que lo primero que solicitó fue que se protegiera a la población ante lo cual se le dejó saber que no hay problema para las comunidades aledañas y que ya se tiene un control de cerca del 60%, de acuerdo con los informes.

“Lo primero que pedí fue que se protegiera a la población y me dijeron ' no no hay problema, no hay riesgo para la población’. Y atender el incendio, seis hectáreas y en la mañana y había un control de acuerdo al informe del 60%”, apuntó.

Fue a través de redes sociales que se dio aviso sobre el incendio en Valle de Bravo, pues usuarios publicaron fotografías en las que se puede ver cómo el fuego abraza las zonas boscosas que abrazan el cuerpo de agua.

“Los incendios en Valle de Bravo no ceden”, señalaron algunos usuarios quienes advirtieron sobre el avance del fuego por la tarde del domingo.

El presidente López Obrador dijo que lo primero que solicitó a las autoridades fue que se protegiera a la población Crédito: X/@EugenioDerbez

Los reportes indican que hay más de 500 brigadistas combatiendo el incendio en Valle de Bravo, entre ellos elementos de dependencias federales como la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Sin embargo, el combate a este incendio no ha sido favorable para los brigadistas dadas las condiciones de sequía que persisten en la región. Y es que en el municipio ubicado al suroeste del Estado de México se tienen previsiones de clima despejado, con escaza nubosidad y viento moderado.

Mientras que las temperaturas van de máximas de 27 a 29 grados y con mínimas para este martes 7 de mayo de 14 a 16 grados.