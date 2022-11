Las portadas del mundo ante la marcha en defensa del sistema electoral mexicano

El tema de la reforma que propuso y promueve el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, se volvió noticia internacional. (Foto: Twitter/Captura de pantalla).

El tema de la reforma que propuso y promueve el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia electoral, se volvió noticia internacional, luego de que decenas de miles de personas marcharan del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución protestando en contra de la Reforma Electoral de López Obrador

Y es que la prensa internacional europea y Estados Unidos retomaron lo sucedido en México el pasado 13 de noviembre en distintos estados del país como Guerrero, Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Colima, Durango, Morelos, Baja California, Jalisco, Oaxaca y Baja California Sur y por supuesto la Ciudad de México, donde inconformes marcharon en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE).



El diario The Wall Street Jorunal publicó en su página principal la nota con la cual cubrieron la marcha en defensa del INE: “Mexicanas protestan contra planes del presidente para revisar instituto electoral”.

Por su parte, The Washington Post, por ejemplo, difundió los hechos en una nota titulada “Massive turnout in defense of Mexico’s electoral authority” (Participación masiva en contra de la autoridad electoral en México).



En Canadá, Le Journal de Québec retomó lo sucedido bajo el título “Manifestation massive contre le pouvoir et son projet de rèforme èlectorale au Mexique” (Masiva manifestación contra el gobierno y su proyecto de reforma electoral en México).

El medio francés RTS Info lo hizo con el encabezado de “Importante mobilisation contre un projet de rèforme èlectorale au México” (Importante movilización contra un proyecto de reforma electoral en México).



Le Monde, este mediio francés tituló ‘Mexique : des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le projet de réforme électorale souhaité par le président’ (”México: decenas de miles de personas se manifiestan en contra del proyecto de reforma electoral anhelado por el presidente”), Le Monde le dio un espacio a esta marcha por el INE en la sección internacional. Para el periódico francés se trata de la movilización o marcha más importante en contra del gobierno de AMLO desde que inició su sexenio.



La Deutsche Welle (DW) medio de información alemán pero en su versión en español, se fue con el título “Miles de mexicanos claman contra la reforma del ente electoral’ nota que partió del hecho de que más de 10 mil personas marcharon por Paseo de la Reforma, para contar que igual a la protesta le cayó ciudadanía por su voluntad, así como gente que era llevada en autobuses desde las localidades gobernadas por la oposición.



El presidente de México tiene otras cifras

El número de participantes que hizo considerarla una manifestación masiva en la Ciudad de México, ha desatado polémicas luego de la publicación que hiciera el Secretario de Gobernación Martí Batres al informar que la cifra de asistentes fueron entre 10 y 12 mil personas.

Sin embargo durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció que la cifra fue aproximadamente de 50 o 60 mil asistentes; mientras que los organizadores del evento calcularon más de 200 mil personas, e incluso hubo quien dijo que fueron 640 mil participantes.

Por su parte, la televisión internacional también hizo la cobertura de la marcha, y que televisoras internacionales como DW, France 29 y hasta RT informaron de asistencia de más de 200 mil personas a marcha sólo en CDMX y de más de 2 millones en todo el país; la BBC indicó que fueron 250 mil en la Ciudad de México.

