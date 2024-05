Qué reveló la autopsia al cuerpo de la ex nuera de Carlos Corach

Anahí Sánchez Lazzaro

En la madrugada de hoy, la empresaria Anahí Olivia Sánchez Lazzaro, ex nuera de Carlos Corach, quien fue pareja de su hijo Natalio Corach, fue hallada muerta a sus 49 años en su departamento de la zona de Puerto Escondido en Nordelta, en medio de una fuerte guerra judicial con su ex marido y su familia política. Junto a su cuerpo, hallado en su habitación, se encontraron varios psicofármacos, con “blisters vacíos”, según indicó un reporte policial.

La fiscal Virginia Toso, a cargo de esclarecer la muerte, ordenó la autopsia al cuerpo, que fue realizada en la morgue del Hospital Municipal de San Fernando. Poco antes de las 14, Toso recibió los resultados preliminares de la autopsia: se determinó que Sánchez Lazzaro falleció por un infarto y que no había ingerido medicamentos antes de morir, a pesar de lo hallado junto a su cadáver.

De cara a este resultado, la fiscal Toso profundizará la investigación aún más con nuevas medidas: ordenó que Policía Científica realice una nueva inspección en el departamento de la torre Tequirí donde falleció Sánchez Lazzaro, requerirá los estudios toxicológicos y de órganos de rigor y pedirá su historia clínica completa. “Vamos a agotar todas las posibilidades”, afirma una fuente clave del caso.

La información preliminar de la causa de muerte sorprende aún más al entorno de Sánchez Lazzaro: “No lo puedo creer, estaba sana, a la espera de los resultados de sus juicios”, afirma una allegada muy cercana a la mujer fallecida.

Carlos Corach, ex ministro del Interior (Cristian Gastón Taylor)

Sánchez Lazzaro se encontraba en medio de un fuerte juicio con Natalio Corach por alimentos, radicado en un juzgado de familia porteño, expediente en el que era representada por la abogada Ana Rosenfeld. A mediados de la mañana de hoy, Rosenfeld se dirigió a Nordelta para interiorizarse en la investigación de la muerte.

En 2017, Corach padre había denunciado a Lazzaro por extorsión, una acusación que fue descartada tres años después por la Cámara del Crimen. Los conflictos de la mujer hallada muerta en Nordelta con su ex familia política ocurrieron en varios frentes. Natalio Andrés Corach es el hijo del medio del ex ministro. Desde hace varios años estaba enfrentado con su ex esposa por la división de bienes y por la cuota de alimentos.

Por otra parte, había sido convocada para declarar años atrás en la causa Siemens, donde Corach padre fue investigado.

Sánchez Lazzaro era madre de dos hijos, una mujer de 19 y un varón de 16. Su hija mayor fue quien llevó al descubrimiento de su cuerpo, alarmada porque su madre no respondía sus llamados. Así, alertó a una amiga de su madre que vive en la zona de Nordelta y se dirigió ella misma al lugar para abrir la puerta.