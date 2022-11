Caso Ariadna Fernanda: Rautel “N” esperaba ayuda de Cuauhtémoc Blanco para deslindarse del feminicidio

Rautel esperaba que tanto él como Vanessa quedaran deslindados de la muerte de Ariadna (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Rautel y Vanessa “N”, principales sospechos del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, habrían confiado en el apoyo de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, para deslindarse de la muerte de la joven.

Así lo reveló una nota de voz que envió él a un amigo, a la cual tuvo acceso el noticiero Despierta. De acuerdo con el audio, el presunto responsable del asesinato de Fernanda esperaba que el mandatario estatal intercediera por él ante Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

“Va a meter manos este, ese wey, se me olvida su nombre, el de Morelos, el Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano”, mencionó Rautel.

En su mensaje reveló también que presuntamente recibieron instrucciones de ir a territorio morelense, donde el gobernador hablaría con Carmona.

“Que nos vayamos para allá y que saquemos el número de averiguación y él mañana temprano va a hablar con el fiscal para que vean qué pedo”, dijo.

Sin embargo, el medio que accedió al material aseguró que no hay evidencia de que Rautel haya estado en comunicación con Blanco o con el fiscal.

El gobernador de Morelos respondió a los rumores que lo vinculan con Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/@cuauhtemocb10)

Cabe mencionar que los rumores sobre un nexo entre el presunto feminicida y el gobernador de Morelos comenzaron días atrás, por lo que este último habló respecto al tema.

Fue el 8 de noviembre que, durante un encuentro con medios de comunicación, Cuauhtémoc Blanco negó haber encubierto a Rautel.

“Yo no le doy protección a nadie, así te lo digo textual, si le avientan 80 años, merecidos, porque no se vale lo que le hacen a una mujer. Así que a mí no me involucren y si tienen los audios que me los avienten, pero yo nunca he tenido relación ni lo conozco a este personaje”, mencionó el político.

La fiscal de feminicidios de Morelos, Fabiola Betanzos, negó que Ariadna Fernanda fuera víctima de este crimen. (Imagen: Instagram/@fempatia_)

“Sí es un tema político pues a donde tope, si me quieren involucrar como me involucraron cuando fui presidente municipal que me querían meter a la cárcel por un asesinato que yo no hice, voy a dar la cara. Soy una persona que siempre voy de frente contra quien sea”, dijo haciendo referencia al escándalo en que se vio envuelto en 2017 cuando, mientras era alcalde de Cuernavaca, fue señalado por el homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano.

Finalmente expresó su deseo de que fueran revelados los mensajes de Rautel, para esclarecer si está relacionado con alguna figura pública. “Ojalá y saquen estos audios y con quién está ese personaje involucrado”, sentenció.

Lo que se sabe del feminicidio de Ariadna Fernanda

La joven despareció la noche del 30 de octubre, día en que estuvo una sucursal del restaurante Fisher’s en la Condesa junto a Rautel, Vanessa y un varias personas más. Tras salir del establecimiento estuvieron en el departamento del hoy acusado por feminicidio.

Cámaras de seguridad captaron la salida de todos los invitados a la reunión en casa de Rautel, excepto la de Ariadna Fernanda. El 31 de octubre registraron el momento en que Rautel salió del lugar cargando un cadáver, presuntamente de la mujer.

Ariadna Fernanda fue encontrada sin vida en Tepoztlán, Morelos (Foto: archivo)

Ese día un ciclista encontró el cuerpo de Fernanda en un tramo carretero de Morelos. Él dio aviso a las autoridades y subió a redes sociales fotografías de los tatuajes de la joven para que sus allegados pudieran identificarla.

La FGE de Morelos determinó que la causa de muerte había sido broncoaspiración por congestión alcohólica. Sin embargo, las lesiones en el cuerpo de Ariadna hicieron a su familia sospechar que había sido asesinada, por lo que se acercaron a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), organismo que reveló que el deceso se debió a un trauma múltiple.

Autoridades capitalinas acusan que el fiscal Uriel Carmona encubrió a Rautel “N” y que por ello presentó un dictamen falso.

