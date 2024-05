Jonas Brothers en México: este es el posible setlist para sus conciertos en la Arena Ciudad de México

La esperada gira de los Jonas Brothers, “Five Albums. One Night The World Tour” llegará este 3 y 4 de mayo a la Arena Ciudad de México. Los famosos hermanos incluyeron en este tour a Quintana Roo, dos fechas en la CDMX y dos más en Monterrey.

Los conciertos iniciarán a las 21:00 horas y el invitado que abrirá a Joe, Nick y Kevin Jonas será el catautor estadounidense Max Schneider.

Desde que anunciaron su reunión en 2019 y el lanzamiento de dos discos nuevos (Hapiness Begins y The Album), los Jonas Brothers se reencontraron con la base de fans mexicanos que tienen en el país, pues a pesar de que hayan pasado varios años de su debut, los seguidores continúan coreando los grandes éxitos de los músicos.

Cabe señalar que la banda ha sido reconocida con numerosos premios y nominaciones a lo largo de su carrera, consolidándose como una de las bandas juveniles más influyentes de su generación.

Setlist de los Jonas Brothers

Los Jonas Brothers ya tocaron un selecto repertorio en Quintana Roo, no obstante se espera que interpreten los mismo temas en los otros dos shows que les esperan en la Ciudad de México, e incluso que hagan ciertas modificaciones.

El grupo incluye diversas canciones, las cuales son un recorrido por casi toda su discografía, pues agregaron covers de colaboraciones con Marshmello, temas de Nick Jonas, de DNCE y Busted.

What a Man Gotta Do

S.O.S

Hold On

Goodnight and Goodbye

That´s Just the Way We Roll

Still in Love With You / Australia / Hollywood / Just Friends / Games

Hello Beautiful / Take a Breath

When You Look Me in the Eyes

Year 3000

Gotta Find You / Introducing Me

Play My Music

A Little Bit Longer

Can´t Have You /Sorry

BB Good/ Shelf / Got Me Going Crazy / Video Girl / One Man Show / Pusin’ Me Away / Tonight

Lovebug

Burnin´Up

Fly With Me

Hey Baby/ Poison Ivy / Much Better / World War III / Don´t Speak / What Did I Do to Your Heart / Paranoid

Levels

Toothbrush

Jealous

Cake By The Ocean

Comeback/Rollercoaster/Strangers/ Used to Be

Cool

Don’t Throw It Away

Only Human

Sucker

Waffle House