Cómo ha “desmantelado” la democracia AMLO en 4 sencillos pasos, según Denise Dresser

Denise Dresser explicó cómo el presidente López Obrador ha desmantelado la democracia en México (Foto: Cuartoscuro//Baruc Mayen/Infobae México)

La politóloga y escritora, Denise Dresser, explicó cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desmantelado la democracia en México durante su gestión a través de “4 sencillos pasos”.

El pasado miércoles 9 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la escritora compartió los pasos para que una democracia sea demolida, esto, según el artículo After decades of triumph, democracy is losing ground (Tras décadas de triunfo, la democracia pierde terreno), publicado en periódico semanal The Economist.

De acuerdo con la lista, para desmantelar una democracia se deben seguir los siguientes “4 sencillos pasos”:

Cómo desmantelar la democracia en 4 pasos. @lopezobrador_ ya dio los primeros tres y va por el cuarto, con una reforma electoral que busca el predominio de Morena, el partido en el poder, al estilo del viejo régimen priista. pic.twitter.com/40V2FVisJA — Denise Dresser (@DeniseDresserG) November 10, 2022

1.- “Un líder carismático es elegido con la promesa de que va a salvar a la gente de una gran crisis.

2.- El nuevo líder encuentra un chivo expiatorio al cual se pueda culpar de todos los problemas.

3.- Se ataca y debilita a las primeras líneas de defensa de la democracia: la prensa libre y el sistema de justicia.

4.- Finalmente, se cambian las reglas para que sea difícil remover a las personas del poder”.

Junto a la publicación, Dresser aseguró que el mandatario federal “ya dio los primeros tres pasos”, y con la iniciativa de reforma electoral que impulsa su administración, la politóloga advirtió que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) busca perpetuarse en el poder “al estilo” del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Cómo desmantelar la democracia en 4 pasos. López Obrador ya dio los primeros tres y va por el cuarto, con una reforma electoral que busca el predominio de Morena, el partido en el poder, al estilo del viejo régimen priista”

Dresser aseguró que el mandatario federal “ya dio los primeros tres pasos” (Foto: Cuartoscuro)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; una usuaria reprochó a la académica por criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a sus consejeros en uno de sus artículos, “para luego defenderlos de la reforma presidencial”.

Como respuesta, la activista señaló: “Llevo años criticando el comportamiento del INE y del Tribunal. Pero los problemas de ambas instituciones, así como del sistema partidista y electoral no se resuelven con la reforma propuesta por AMLO. Hay que reformar al INE, no ponerlo al servicio del gobierno/partido mayoritario”.

Mientras que otros cibernautas apoyaron la publicación de Dresser: “¿Cómo desmantelar la democracia?: votando por alguien que ya había demostrado en la CDMX que no respetaba las instituciones”, “Por eso es la 4T” y “A través de las mañaneras se manipula la información oficial. Al principio creí que era un excelente ejercicio de rendición de cuentas y sus críticos daban pobres argumentos en contra. Además sirve como tribunal inquisidor hacia los que se atreven a cuestionar (1984 tardío).

Marko Cortés declaró que AMLO tiene la intención de permanecer en el poder y controlar a los organismos electorales (Foto: Partido Acción Nacional)

Cabe señalar que Denise Dresser no ha sido la única en acusar al mandatario federal de intentar “perpetuarse en el poder” con la reforma electoral, pues el pasado 6 de noviembre el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, declaró que AMLO tiene la intención de permanecer en el poder y controlar a los organismos electorales con su iniciativa.

“La aspiración del presidente es perpetuarse en el poder y quieren mantenerlo controlando al árbitro electoral”

A través de un comunicado, el líder nacional del blanquiazul acusó al Gobierno federal y a Morena de subestimar a la sociedad, pues indicó, “quieren acabar con todo lo que logramos con luchas de muchos años: que los mexicanos tuviéramos elecciones libres, con un árbitro electoral confiable y sobre todo el voto libre y secreto”.

