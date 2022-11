PRI y Reforma Electoral: Rubén Moreira negó la existencia del PRIMOR en supuesto pacto con AMLO

Rubén Moreira aclaró rumores sobre el PRIMOR en la Reforma Electoral (Fotos: Cuartoscuro)

Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados desmintió los rumores sobre un posible pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para avalar la iniciativa de Reforma Electoral que pronto se discutirá en el Congreso de la Unión.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles 9 de noviembre en San Lázaro, Moreira Valdez señaló que se trata de una estrategia fraguada para distraer, pues a detalle, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien supuestamente había declarado que estaba en negociaciones con el PRI, en realidad había dicho que estaba en negociación con todas las facciones políticas.

Lo anterior, explicó, atiende al responsable de ponerle el titular a la nota en la que se mencionó el supuesto PRIMOR (mote popular a la supuesta alianza PRI-Morena); sin embargo, señaló que existen actores políticos que pretenden capitalizar esta cacofonía mediática para sacar ventaja en terreno legislativo y que en realidad el único trato con la Segob se da a través de la Comisión de la Reforma Político-electoral.

Particularmente, señaló que se trata de Movimiento Ciudadano (MC) a quien descalificó por completo por no tener peso fáctico en la Cámara de Diputados: “MC no cuenta ni para una cosa ni para otra, no lo invitan ni ellos (oficialistas) ni nosotros (opositores)”.

“Son tan poquitos que no cuentan, lo único que les queda es andar de matraqueros”

Después procedió a condenar los gobiernos locales de la bancada naranja, esto porque acusó que tanto Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, como Samuel García, de Nuevo León, gobiernan en estados fallidos, donde los generadores de violencia son quienes tienen el verdadero control del territorio.

Particularmente contra García Sepúlveda, condenó cierta hipocresía en su manera de gobernar en relación al discurso de MC en la Cámara de Diputados, pues en San Lázaro, la bancada naranja condenó la extensión de la Sedena en la Guardia Nacional, pero el gobernador de Nuevo León acogió bien a los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, quienes promueven dicha reforma.

Rubén Moreira dijo que la Segob se acercó a negociar con todas las bancadas parlamentarias (Foto: Twitter / @Nora_Ruvalcaba)

Otro punto que condenó en la manera de gobernar de Samuel García es el prometer cosas que no van a ocurrir por el simple hecho de que no tienen medios ni recursos para materializarlos: “presume obras que no se van a realizar, están en su cabeza fosfo, porque no tiene el presupuesto”.

Asimismo, denunciaron una extorsión por parte de Samuel García contra los alcaldes en dicha entidad, pues los recursos municipales sólo los ha liberado en las demarcaciones a cargo de MC y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo cual constituye un acto evidente para asfixiar a los territorios que decidieron votar por el PRI y el PAN.

Finalmente, en cuanto a Alfaro Ramírez, aseguró que es un Estado fallido, donde los grupos dedicados al narcotráfico están por encima del gobierno estatal. Bajo esa lógica, contrastó la violencia que se vive en Jalisco con la del resto de México y la de las entidades gobernadas por el PRI.

Señaló que la bancada de MC no cuenta para nada, por lo que deben de ser "matraqueros" (Foto: Cortesía Movimiento Ciudadano)

Cabe destacar que estas declaraciones tuvieron lugar el mismo día en el que se expondrían y someterían a votación las reservas al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, mismas que tuvieron un nuevo récord, ya que al presupuesto del próximo año se presentaron más de 2 mil de éstas.

Al respecto, Rubén Moreira especificó que de las 2 mil reservas presentadas, 500 son del PRI y todas ellas serán expuestas conforme al proceso legislativo vigente; sin embargo, se destaca que serán desechadas por la mayoría de Morena y sus aliados (PT y PVEM), ya que éstas se someten a votación económica (a mano alzada) para saber si se someten a discusión, algo que los promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T) no permitirán.

Bajo esa lógica, Moreira dijo que será una jornada larga y poco productiva, “porque el país va a ver cómo Morena rechaza las reservas. Morena le da la espalda a las y los mexicanos”.

