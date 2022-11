El dueño de un famoso restaurante fue acusado de agredir a un empleado del WTC en CDMX

Agresión en el restaurante giratorio de WTC (Foto: Captura de Pantalla/@NtaRoja)

Este 09 de noviembre, el famoso restaurante giratorio ubicado en el World Trade Center (WTC), Bellini, se vio envuelto en la polémica, esto luego de que el dueño del lugar, un empresario identificado como Nelson Maidens, fuera acusado de haber agredido a un guardia de seguridad.

Colegio Williams está en la mira de la SEP: revisará protocolos operativos Las actividades escolares del plantel estarán suspendidas por al menos tres días VER NOTA

Y es que en un video que se hizo viral en redes sociales, el dueño del restaurante fue exhibido gritando y jalando a quien se presume es un guardia de seguridad del WTC, mismo que en el momento de la agresión trata de mantenerse calmado ante los reclamos y ofensas.

Presuntamente los hechos se habrían originado luego de que el guardia le negara la entrada a la hija del empresario, quien se habría negado a identificarse en la entrada.

“¿Cómo quieres que te hable, hijo de tu puta madre? Si viene un cliente, ¿qué le dices? Me vuelves a hacer una chingadera como esta y a putazos, ¡eh! Ándale, cabrón. Háblale a tu jefe”, le dice el empresario.

Patrick Miller traerá de vuelta lo mejor del Hi NRG en su “Live” de la CDMX este 26 de noviembre Tras dos años de pandemia tocará en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Delegación Iztacalco con motivo de la presentación de su nuevo espectáculo “Live” VER NOTA

En el video también se puede escuchar la voz de una mujer joven, quien asegura haber reportado a guardia que se dirigía al restaurante, sin embargo, el empleado del WTC lo niega rotundamente en reiteradas ocasiones.

El guardia, aquien el empresario no deja de agredir en ningún momento durante la discusión,

se negó a seguir la orden del empresario de llamarle a su jefe directo, hecho que disparo la furia de su agresor, mismo que comienza a jalonearlo.

(Foto: Restaurante Bellini/@BelliniWTC)

“Oiga, no me toque. ¡No me toque! No le voy a llamar”, reitera el guardia.

Tras ser identificado, huyó el chofer del taxi del que se lanzó Lidia Gabriela, quien murió al caer La mujer de 23 años falleció el pasado primero de noviembre luego de que la actitud sospechosa del conductor la orillara a tomar una drástica y fatal decisión VER NOTA

“A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu puta madre. Gato de mierda. No seas idiota”, grita el dueño.

Tras hacerse viral el video, la cuenta en Twitter del restaurante paso de ser pública a privada, asimismo, han acusado que en la página del Facebook del restaurante han sido borrados los comentarios dentro de las publicaciones en las que se los usuarios han compartido el video y reportado el hecho.

En tanto, en las mismas plataformas, muchas personas se han posicionado en contra de la actitud del dueño del restaurante, a quien han señalado como “racista” y “clasista”, además, también se ha invitado a los consumidores a evitar acudir al establecimiento.

Por otro lado, debido a la rápida viralización, se difundió información falsa que asociaba al dueño del restaurante con uno del mismo nombre ubicado en Bogotá, Colombia.

Por ello, el establecimiento extranjero emitió un comunicado en el que aclaró que no tenía relación alguna con el personaje captado en la grabación.

Acusan de racismo y clasismo a otro restaurante de CDMX

Los hechos reportados en el video se dan a solo seis meses de que la lujosa cadena de restaurantes Sonoroa Grill Group fuera señalada por actos de discriminación y racismo contra sus comensales.

Esto luego de que en el Twitter de Terror Restaurantes MX se diera a conocer que en el establecimiento ubicado en la calle Presidente Masaryk de la colonia Polanco -una de las más exclusivas de la capital-, supuestamente se clasificaba a sus clientes según su aspecto físico y color de piel.

SEGUIR LEYENDO: