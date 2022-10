Javier Lozano recriminó a AMLO por defender al “delincuente confeso” de Alejandro Encinas

(Fotos: CUARTOSCURO y REUTERS/Edgard Garrido))

La resolución del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa figuraba como una de las grandes promesas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para demostrar que “es diferente” a sus antecesores. No obstante a casi cuatro años sin avances, el crimen de Estado se desmorona frente al Gobierno, sin que éste pueda hacer nada.

Pese a ello, el Jefe del Ejecutivo ha sostenido que su administración logrará llegar a la verdad de la Noche de Iguala; una presión que habría llevado a Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), a presentar evidencias sin sustento en el último informe.

Aunque esto fue revelado por el propio Encinas en una entrevista con The New York Times, López Obrador no vaciló en salir en su defensa, reiterar su confianza y (de nueva cuenta) asegurar que el desenlace del caso tendrá justicia y verdad. Esto aunado a una serie de arremetidas contra el diario estadunidense, acusándolo de “ayudar a torturadores y a quienes toleran crímenes de estado”.

“(Encinas) No está solo. Puede venir otro reportaje, pero lo importante es actuar con integridad (...) Es un periodismo de poder, no es un periodismo para la justicia. Por eso, ningún respeto. Pueden que otros la consideren la biblia, pero para nosotros no”, aseveró el mandatario desde su mañanera. Una declaración que no pasó desapercibida por el polémico, Javier Lozano Alarcón, quien lanzó una ácida contra-argumentación.

A través de su cuenta de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) tachó al Jefe de Ejecutivo de “hipócrita” por el respaldo que lanzó a Encinas, aún cuando éste habría confesado haber presentado información sin sustento por presión de AMLO.

Por ello es que Lozano Alarcón tachó al también Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) de ser “un delincuente confeso”, respaldado por “los inútiles y corruptos” de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

“El colmo del cinismo y la hipocresía. No fue un reportaje sino revelaciones que el propio Encinas hizo al NY Times, poniendo en evidencia la farsa de su investigación. Es un delincuente confeso. Y, en efecto, Encinas no está solo. Está rodeado de inútiles y corruptos”.

Por su parte, Encinas Rodríguez negó haber descalificado su trabajo y el de su equipo ante el diario norteamericano por el Caso Ayotzinapa. En ese tenor, aseguró “ser el principal sorprendido” de que la publicación diera a entender ese mensaje.

“Sería una falta de respeto a mis compañeras y compañeros de trabajo que han actuado de manera muy seria y profesional”, aseveró desde Palacio Nacional, este 27 de octubre.

Encinas reconoció haberse reunido con Tomás Zerón en Israel

Pese al reproche por el “malentendido” con The New York Times, aceptó haberse reunido con Tómas Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como medida por los escasos avances en las indagaciones.

Según lo declarado, en la reunión - impulsada por los abogados del ex funcionario - se le ofrecieron abiertamente las garantías de cumplir de manera puntual con el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial.

No obstante, Tomás Zerón no aceptó el acuerdo. Pesé a que actualmente el gobierno federal mantiene contacto con los abogados, hasta la fecha, no se ha llegado a asumir este compromiso, según lo informado por Alejandro Encinas.

