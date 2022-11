Sofía Aragón rechazó la decisión de Lupita Jones de no aceptar mujeres trans en Mexicana Universal

Sofía Aragón se mostró a contra de las declaraciones de Lupita Jones sobre la inclusión de mujeres trans en Mexicana Universal, pero no quiso hablar directamente sobre ella (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

En medio de las controversias por los cambios dentro del certamen de belleza Miss Universo, Sofía Aragón dijo abogar por que México se convierta en un ejemplo para otros países y se muestre más abierto en cuanto a los requisitos que exige para las posibles candidatas, esto, contrario a las declaraciones que la fundadora de Mexicana Universal, Lupita Jones, dijo sobre su postura a la entrada de mujeres trans a este concurso.

El pasado octubre la empresaria Anne Jakrajutatip compró Miss Universo, causando una gran controversia ya que es una mujer trans. Esto significará muchos cambios en el certamen, además de los que ya habían comenzado a ocurrir.

El pasado agosto Miss Universo dio a conocer su nuevo reglamento, con el que se busca romper con los estereotipos de género y que más mujeres puedan encontrar en este concurso una oportunidad de iniciar su carrera.

Para 2024, el certamen más importante de belleza, Miss Universo, podría presentar a sus primeras candidatas trans si la nueva dueña decide modificar nuevamente en reglamento (Foto: Reuters)

Ahora madres solteras, embarazadas, mujeres casadas o que se casarán pronto, tendrán la oportunidad de participar en Miss Universo. A parte de esto, se cree que las mujeres trans pronto también podrán ser parte de este reinado de belleza.

En este contexto, cuando Lupita Jones reaccionó a estos cambios, aseguró que “cada quien tiene su espacio y tiene su lugar”, explicando que en Mexicana Universal no habrá lugar para mujeres trans. Esta misma postura ya la había expresado desde meses atrás.

“Sí logran generar, a través de estas cirugías, un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, no estás discriminando, cada quién tiene su espacio y tiene su lugar, tienen todo el derecho de ser reconocidos por sus actitudes, cualidades, valores, todo, pero las condiciones son distintas”, dijo Jones en un encuentro con Eden Dorantes en su canal de YouTube.

Pero no todas las exconcursantes de Miss Universo que han salido de Mexicana Universal están de acuerdo con esto, tal es el caso de Sofía Aragón, quien compartió a TV Notas que para ella es importante que en este concurso se valore la diversidad.

“En este año se hicieron cambios muy valiosos, tanto mujeres casadas, que hayan tenido hijos, y que ahora la nueva dueña es una mujer trans, es algo muy valioso que Miss Universo, como las mayorías de las plataformas del mundo, se están dando cuenta que no hay nada más importante que valorar la diversidad”

Pese a que la cuestionaron sobre las declaraciones que Lupita Jones hizo respecto a la admisión de mujeres trans a Mexicana Universal, ella prefirió no cuestionarla, esto pese a la ríspida relación que mantienen desde que Sofía fue segunda finalista en Miss Universo 2019.

Sofía Aragón se ha distanciado de Miss Universo y Mexicana Universal desde que se quedó como segunda finalista en Miss Universo 2019 (Foto: Ruters)

Aragón mencionó que no se considera apta para dar recomendaciones a Lupita sobre qué cambios aceptar con Mexicana Universal, pues ella ya debería saber qué hacer, pero recalcó que sería la primera en aplaudir los cambios dentro de la organización, si es que se llegasen a aplicar.

Sofía también se negó a enviarle algún mensaje a la fundadora de Mexicana Universal, pues dijo que prefiere enviar un mensaje de inclusión al público, no solamente a Jones, quien, repitió, “ya sabe” qué debe hacer.

La finalista de Miss Universo 2019 fue una de las primeras y únicas reinas de belleza que ha expuesto abiertamente los presuntos malos tratos que vivió dentro de Mexicana Universal, a manos de Lupita Jones.

No obstante, a finales de 2021 Sofía aseguró que ya no sentía rencor hacia la primera Miss Universo mexicana, pues el evidenciar lo que sufrió le habría permitido a otras jóvenes modelos alzar la voz o no permitir abusos.

