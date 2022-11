“Morena es del pueblo; busquemos la reconciliación”, indicó Ricardo Monreal a través de video

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. (Foto: Twitter/ @RicardoMonrealA)

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, mostró por un libro de su autoría, titulado “Breve historia de Morena”, en el cual plasmó los principios del movimiento que encabezó el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante su mensaje en el material audiovisual, invitó a los morenistas a continuar unidos, de cara al futuro político del partido.

“Por eso, no hay que olvidarnos de ello, hay que luchar por la democracia y por la dignidad; no hay que abandonar nuestros principios, hay que hacerlos valer. Y hay que dejar que la democracia sea la que decida, que no haya imposición en ninguna parte. Y es la hora y es el momento de hacer un recuento histórico que hemos hecho, si los fundadores y aquellos que dimos vida al movimiento, seguimos en el movimiento”, externó Monreal Ávila.

Este mensaje se da en un contexto en donde existen conflictos internos dentro de Morena, debido a que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román dio a conocer el pasado martes 25 de octubre, en su programa Martes del Jaguar, una supuesta conversación entre Ricardo Monreal y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Soy fundador de MORENA, proyecto concretado gracias al cariño del pueblo y al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_. Fueron años de lucha, que describo en este libro, 'Breve Historia'. #MORENA es del pueblo; busquemos la reconciliación. pic.twitter.com/sWmUCblMsZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 5, 2022

En dicho diálogo, ‘Alito’ Moreno y Ricardo Monreal establecieron la forma en la que trabajarían en la elección del 2021 para que el hermano del senador, David Monreal Ávila, ganará la gubernatura del estado de Zacatecas. “Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre”, se escuchó en el diálogo.

Ante esta supuesta filtración, Ricardo Monreal afirmó que presentó una denuncia, debido a que no puede mantenerse en silencio ante una ilegalidad de una servidora pública, y no puede permitir que viole la constitución y la ley. “No debemos hacerlo y no debemos festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie”, se pronunció.

Rumbo a la Fiscalía General de la República (@FGRMexico). pic.twitter.com/rr0CzwbjqT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

Ricardo Monreal invita a morenistas a valorar la historia del movimiento

Por ello, en la actualidad, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, habría enviado este mensaje, con el objetivo de que todos los simpatizantes de Morena reflexionen acerca de la historia del partido y exista una reconciliación.

“¿Qué ha pasado después de estos grandes éxitos electorales, que tenemos 22 estados, y la presidencia de la República; los congresos, y el Congreso de la Unión, qué ha pasado en estos años?, ¿Dónde está la esencia?, ¿sigue la esencia, sigue la lucha, siguen los principios? No los dejemos morir, luchemos, te invito a eso. Sigamos luchando”, expresó.

Asimismo, en dicho video publicado este sábado, Ricardo Monreal presumió el libro que escribió “Breve historia de Morena”, que se conforma de 70 páginas, en donde también se explica el movimiento ferrocarrilero, movimiento magisterial, y por supuesto el movimiento estudiantil del 68.

“Revisando mi biblioteca me di cuenta que tengo estos libros que me dio la editorial. Son 18 tomos, 18 libros sobre una obra que escribí, la historia mínima, o breve historia de Morena”, dijo.

Rememoró que en el libro describe la importancia de algunos personajes protagonistas de Morena, como “Rosario Ibarra; Heberto Castillo; por supuesto, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo; Ifigenia Martínez y nuestro presidente, el licenciado López Obrador”, indicó.

En tanto, dijo que regalaría 18 ejemplares de su obra para las personas que lo soliciten en Facebook y en Twitter durante este fin de semana, y que hará una segunda parte de este libro para enero del 2023, para que también la ciudadanía no olvide los principios del partido, “Morena surgió con mucha fuerza y mucha energía. Y muchas personas han muerto, muchos dieron su vida, ofrendaron su vida; muchas y muchos, por este movimiento que encabezó el presidente López Obrador”, explicó.

