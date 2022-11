Cuándo y dónde ver a Joaquín Sabina en México en 2023

Joaquín Sabina anunció su regreso a los escenario luego de dos años (Foto: EFE/ Mariscal/Archivo)

Joaquín Sabina regresará a México después de sufrir un accidente que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. El español dio a conocer que volverá a los escenarios con su gira Contra todo pronóstico, la cual tendrá seis conciertos en México.

Fue el 12 de febrero de 2020 cuando Joaquín Sabina se cayó del escenario de WiZink Center en Madrid, España, después de dar un paso sin darse cuenta que se encontraba en el filo de la tarima que medía 1.70 metros.

Según se informó, la caída fue a media hora de que comenzó su presentación y se debió a que un foco lo deslumbraba, sin permitirle ver hasta dónde llegaba el escenario.

Esto lo llevó a ser inmediatamente transportado a un hospital, donde los médicos informaron que el cantante tuvo un traumatismo de hombro izquierdo y tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente. Esto, además de otras lesiones que le provocó la caída, más la pandemia, hicieron de su regreso a estar con su público algo casi imposible, de ahí nació Contra todo pronóstico, su nueva gira por América Latina, Estados Unidos y España.

A través de sus redes sociales, compartió que su tour comenzará en febrero de 2023, que hasta ahora consiste en 29 conciertos, pero se integrarán más fechas en Estados Unidos.

Según se puede ver en su sitio oficial, Sabina llegará a México en octubre de 2023, visitando primero la Ciudad de México, luego pasará a Guadalajara y finalizará en Monterrey. Las fechas son:

-Auditorio Nacional, CDMX, 27, 29, 31 de octubre y 2 de noviembre

-Auditorio Telmex, Guadalajara, 4 de noviembre

-Arena Monterrey, Monterrey, 8 de noviembre

Hasta el momento, no hay posibles fechas para el inicio de la venta de boletos para México, pero para los conciertos en España comenzará el próximo 10 de noviembre.

La gira Contra todo pronóstico no es lo único que el español tiene para sus fans, pues según adelantó en el preestreno del documental sobre su vida Sintiéndolo mucho, su nuevo disco podría ser lanzado en la próxima Navidad.

Joaquín inclusive mencionó que está tan seguro de que saldrá su nuevo disco en los próximos meses porque “yo no voy de gira si no tengo canciones nuevas”, dijo.

El nuevo disco de Sabina está siendo producido por Leiva, según informó (Foto: EFE/ Juan Herrero)

En 2020, luego de que el intérprete de 19 días y 500 noches tuvo que ser sometido a una cirugía en su hombro, estuvo por 11 días en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde fue atendido.

Entonces, el mismo Joaquín Sabina pensaba que su regreso a los escenarios sería rápido inclusive declaró que “lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro... No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo”; sin embargo, su representante confirmó que no se sabía cuán es que el cantante podría regresar a cantar frente a su público.

También se informó que, tras varios estudios médicos, le detectaron un coágulo en el cerebro, por lo que los médicos tuvieron que intervenirlo para realizarle “una evacuación de un hematoma intracraneal en el hemisferio derecho”.

Pese a todas estas complicaciones, el intérprete de Nos sobran los motivos se mostró positivo y, poco a poco, logró una exitosa recuperación.

Su regreso total a la escena público fue el septiembre pasado, cuando dio a conocer que su documental Sintiéndolo mucho sería estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián, donde anunció que volvería a los escenarios.

