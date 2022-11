Alfredo Adame perdió parte de su visión tras ataque y tomará terapia

El actor de 64 años corre el riesgo de desarrollar glaucoma (Foto: Instagram/@adamereacciona)

Luego de que el pasado 28 de septiembre de este año Alfredo Adame fuera víctima de una agresión ocurrida a las afueras de su casa, en medio de una gresca que dejó como saldo dos fallecidos, el actor ahora anunció malas noticias.

El conductor dio a conocer que derivado de los fuertes golpes que recibió en el ojo derecho, ahora sufrió la pérdida de un pocentaje importante de visión y además tendrá que lidiar con un daño psicológico a raíz de lo sucedido.

“Tengo el 30 por ciento de la pérdida del ojo por default. El ojo derecho está más alto que el izquierdo. El nervio óptico no está afectado, sólo se irritó. Los músculos están estresados”, informó el polémico actor a Venga la alegría.

Al actor le fueron colocadas placas de titanio en la cuenca ocular (Fotos: Ig adamereacciona)

El controvertido personaje también explicó el riesgo en el que está de desarrollar glaucoma a futuro: “Que en tres meses, cinco años o en veinte años me salga un glaucoma, seguramente sería un milagro que no me pasara”, mencionó el ex esposo de Mary Paz Banquells.

Asimismo, el actor dijo sentirse intranquilo por su vida, pues conoce que sus agresores son “gente peligrosa”, además se ha percatado de que algunos vehículos extraños merodean su casa.

“Han aparecido camionetitas negras, viejas y feas con vidrios polarizados, me siento totalmente inseguro. Además viniendo de donde viene, de una ejecución de narcomenudistas. Suena un ruidito en el jardín o los perros ladran tantito y de inmediato me levanto”, contó el histrión.

Los responsables del ataque a Alfredo Adame solicitaron continuar su proceso en libertad, pero se les denegó la petición (Foto: Especial)

Y es que los agresores de Adame presentaron un recurso legal la semana pasada ante el juez, para intentar salir de la cárcel y continuar su proceso en libertad, petición que les fue negada el pasado viernes 28 de octubre.

“La defensa de estas personas quería solicitar el cambio de medidas cautelares, o sea que los dejaran seguir el proceso en libertad, y que campantemente se salieran de aquí. Puras mentiras se echaron, que trabajaron para su mamá y su hermana en una constructora de no sé dónde, puras mentiras”, expresó el también aspirante a político.

“El daño psicológico se va a llear por lo menos dos años de consultas”, añadió el actor respecto a los cuidado en su salud mental que debe atender tras la situación que lo posicionó en los titulares de espectáculos a finales de septiembre.

Adame dijo vivir con miedo tras la presencia de camionetas "sospechosas" (Foto: Ig adamereacciona)

Recientemente el actor de 64 años fue criticado porque, en medio de su convalecencia, acudió a una reunión, además recibió el regaño por parte de su doctora.

“Recuperándome con estas bellezas en el cumpleaños del buen @fragosomanager”, escribió en la publicación donde se le ve aún con el rostro lastimado, pero acompañado de algunos de los asistentes del evento.

A esto, el representanteartístico le respondió: “Te quiero amigo querido. VALORO MUCHÍSIMO tu asistencia a mi cumpleaños, pese a que estás en recuperación. Dios te bendiga”.

Aunque la situación parecía haber terminado ahí, durante un encuentro con los medios, Adame confesó que asistió a dicho evento sin la autorización de su médico.

Aparentemente, Adame ingresó al quirófono alrededor de las 16:00 horas de este lunes 10 de octubre. para someterse a colocación de placas de titanio (Foto: Instagram)

“Vengo regañado porque la doctora me cachó que lo publicó Rodrigo en sus redes y todavía me dice ‘¿cómo que estás en una fiesta?’, le dije ‘sí, doc’, me aventé como diez minutos ahí de tiro con ella; me dijo ‘bueno, ve una hora nada más y rapidito, nada de que te quedas ahí y aguas con la cara’”, recordó ante las cámaras de los reporteros.

Respecto al proceso legal de sus atacantes, Adame explicó: “Ahí van (las investigaciones) se está integrando la carpeta, ya presenté los videos donde yo no soy el que inicia la bronca, pero eso ya no sirve de nada. Yo me di cuenta en el juzgado que el juez dijo: ‘Aquí no importa quien empezó, aquí importa quien fue el que provocó y el que recibió los golpes” dijo.

